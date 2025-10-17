El cordobés Álex Bernal abandona el Córdoba Futsal para fichar por el Bujalance de Segunda B

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad se ha quedado sin uno de los tres jugadores cordobeses que tenía en la plantilla, ya que el ala-cierre Álex Bernal ha dejado la entidad para marcharse al Bujalance de Segunda B. Su nuevo club ya ha anunciado incluso la incorporación de Bernal a la plantilla a través de sus canales de comunicación.

Bernal había estado ligado en los últimos años a la entidad cordobesa, pues formó parte de ella en las temporadas 21-22 y 22-23. En la campaña 23-24 se marchó cedido un año al Real Betis Futsal B para así disponer de minutos en la Segunda División.

En la campaña 24-25 regresó a Córdoba, ampliando además su contrato hasta el 2027. Una lesión le dejó fuera de las canchas durante varios meses. Tras recuperarse de sus problemas físicos no contó para el técnico, Emanuel Santoro, en los últimos meses del pasado curso liguero. Durante la actual campaña seguía sin entrar en los planes de Santoro. De hecho, ni entrenaba con el Córdoba Futsal a la espera de llegar a un acuerdo para encontrar un nuevo destino. Finalmente se ha cerrado su incorporación al Bujalance.

La marcha de Bernal ha dejado al portero Víctor y al ala Hugo como únicos cordobeses del bloque que entrena Emanuel Santoro.