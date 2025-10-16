Automovilismo
El Rally Sierra Morena del 2026 tendrá lugar del 17 al 19 de abril
El Rally de Andalucía Sierra Morena Córdoba Patrimonio de la Humanidad será la segunda prueba del Europeo y la primera sobre asfalto
Ya son oficiales las fechas de la próxima edición del Rally de Andalucía Sierra Morena Córdoba Patrimonio de la Humanidad, nueva denominación de la prueba cordobesa. La prueba del Europeo de ralis tendrá lugar del 17 al 19 de abril del próximo año, una fecha por tanto ya marcada para todos los aficionados al motor.
Ya en la pasada edición, en su entrada por todo lo alto en el calendario del Europeo, la prueba gozó de una gran repercusión, con miles de espectadores procedentes de todas las partes de Europa que pudieron disfrutar del espectáculo de la prueba. Los pilotos del Europeo y del Supercampeonato de España de Rallies dieron espectáculo a lo largo de cuatro intensas jornadas.
En la edición del 2026, el rali cordobés será el segundo del calendario del Europeo, aunque seguirá celebrándose en el mes de abril. Será la primera prueba sobre asfalto de la temporada, dado que la primera del año, el Rally de Hungría, se celebrará sobre tierra.
Una gran fiesta del motor
De esta manera, continúan los preparativos para la gran fiesta del motor en Andalucía, uno de los eventos sobre cuatro ruedas más importantes del sur de España. Un rally que, gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba, de la Diputación de Córdoba y de todos los patrocinadores y socios que respaldan el evento, ha colocado a toda la provincia en el punto de mira del automovilismo europeo.
