El Puente Genil no pierde la sonrisa pese a romper una racha de 562 días sin caer fuera de casa

El arranque del Salerm Puente Genil en su primera aventura en Segunda RFEF había dibujado hasta ahora un guion casi perfecto. Sin embargo, en la jornada 6, el equipo dirigido por Álvaro Cejudo sufrió su primer tropiezo del curso al caer por la mínima (1-0) frente al Yeclano Deportivo en el José Luis Belda de Fortuna, un escenario que acabó poniendo fin a una racha histórica lejos del Manuel Polinario.

No fue un partido brillante, pero sí uno de esos encuentros que dejan huella por lo simbólico. Con esta derrota, el conjunto pontanense rompió una impresionante racha de 562 días sin perder fuera de casa. La última vez que el Puente Genil había caído como visitante se remontaba a la temporada 2023-2024, cuando fue derrotado también por la mínima (1-0) ante el Ceuta B en la jornada 27 de Tercera RFEF. Desde entonces, los rojillos habían construido una reputación de extrema solidez cada vez que tocaba viajar, un sello que ha venido siendo clave en su crecimiento competitivo y en su ascenso de categoría.

Un estreno notable en la nueva categoría

A pesar del tropiezo, la sonrisa rojilla permanece, ya que el inicio de curso sigue siendo muy positivo para un Puente Genil que está sabiendo adaptarse a la exigencia de la Segunda RFEF. Los hombres de Cejudo suman dos victorias y tres empates, además de esta única derrota, un balance que mantiene intacta la confianza en el proyecto. Los triunfos ante el Xerez CD (2-1) y el Recreativo de Huelva (1-2) demostraron que el equipo cordobés no se arruga ante rivales de peso, mientras que los empates frente a UCAM Murcia (1-1), Atlético Malagueño (0-0) y La Unión (0-0) confirmaron la solidez defensiva.

Un equipo con sello propio

El bloque que lidera Cejudo continúa mostrando muchas de las virtudes que le llevaron al éxito en Tercera: intensidad, compromiso y un equilibrio que lo convierte en un rival incómodo para cualquiera. El técnico pontanense ha conseguido mantener una identidad reconocible, combinando juventud, talento y experiencia.

La derrota, aunque corta la racha, no empaña un arranque de campeonato que invita al optimismo. Los rojinegros ya miran al siguiente desafío: frente al Real Jaén este domingo (12.00 horas), de vuelta al Manuel Polinario.