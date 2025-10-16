El ciclista rambleño Alfonso Cabello obtiene su séptimo oro mundial del kilómetro

El ciclista rambleño Alfonso Cabello ya tiene una medalla internacional más que sumar a su amplio palmarés, además de oro. El cordobés logró el título en la final del kilómetro C5 del Mundial de Río de Janeiro. Cabello obtuvo su séptimo oro mundial en la prueba en que posee el récord mundial. De esta forma demostró que sigue a sus 32 años dentro de la élite mundial del ciclismo en pista. A los oros conseguidos en los años 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020, ahora ha añadido un séptimo en la edición del 2025. Cabello se quedó sin el oro en los Mundiales del 2023 y el 2024, víctima entonces de las secuelas de un Covid-19 persistente que sufrió. Ya recuperado, no perdonó a sus rivales en Río de Janeiro.

La prueba del kilómetro arrancó por la mañana con las series clasificatorias. Un total de 17 ciclistas lucharon por una de las seis plazas que daban derecho a correr por la tarde en la lucha por las medallas. El cordobés fue uno de los últimos en entrar en escena en las eliminatorias. Con su tiempo de 1.05.783 minutos pasó a liderar la clasificación al entrar en la meta. Sin embargo fue superado a continuación por el ciclista británico Blaine Hunt (1.04.599) y el corredor de nacionalidad belga Niels Verschaeren (1.04.035). También se clasificó para la final el otro español participante, el almeriense Pablo Jaramillo, sexto con un tiempo de 1.07.245 minutos. Todo quedaba pendiente de la final, ya que dio la sensación de que algunos de los favoritos no apretaron al máximo en las eliminatorias, conscientes de que no necesitaban exprimirse.

La final de la tarde arrancó con la presencia en la pista de Pablo Jaramillo, ya que los ciclistas tenían que salir a la pista en el orden inverso a la clasificación obtenida por la mañana. El almeriense acabó con un crono de 1.08.394 que acabaría dejándolo en la sexta plaza definitiva. Posteriormente compitieron el austriaco Franz Lasser (1.07.125) y el brasileño Ricardo de Freitas (1.07.215).

Alfonso Cabello deja claro que es el mejor

El rambleño Alfonso Cabello salió a por todas en la final, pues sabía que el nivel era considerable. El doble campeón paralímpico en el kilómetro luchó contra el crono hasta la última pedalada, acabando finalmente con un gran registro de 1.03.513 minutos. El rambleño de oro bajó en más de dos segundos el tiempo logrado por la mañana.

Posteriormente entraron en el velódromo los dos ciclistas que habían ganado al cordobés en las eliminatorias. Sin embargo, ninguno de los dos pudo superarlo, pues el británico Hunt hizo un tiempo de 1.04.045 y el belga Verschaeren, un crono discreto de 1.07.714. De esta forma pudo celebrar el cordobés la conquista de su séptimo oro mundial del kilómetro. Hunt se llevó la plata y Lasser el bronce.

Alfonso Cabello se mantuvo por tanto en el podio mundial del kilómetro en su décima participación en los últimos trece años. Desde su estreno mundialista, en el 2012 en Los Ángeles, ha sumado ya 15 medallas, siete oros, una plata y un bronce en el kilómetro y un oro, una plata y cuatro bronces en la velocidad por equipos.