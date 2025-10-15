Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Segunda FEB

El Coto Córdoba prepara un viaje a 20 euros para ver el encuentro ante el Caja87

El encuentro entre dos de los cuatro equipos que no conocen la derrota en el Grupo Oeste de la Segunda FEB tendrá lugar el próximo domingo a las 12.30 horas en San Pablo

Pablo Sánchez conduce el balón en el partido contra el Ponferrada.

Pablo Sánchez conduce el balón en el partido contra el Ponferrada. / AJ González

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) afrontará el próximo domingo su partido de la tercera jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB. El conjunto cordobés visitará Sevilla para enfrentarse al Caja87 a partir de las 12.30 horas.

La entidad que preside Rafael Blanco ha preparado un desplazamiento para que sus aficionados puedan seguir el partido en directo. Por 20 euros podrán viajar en autobús y acceder al pabellón de San Pablo, pues la entrada ya va incluida. La salida tendrá lugar a las 10.00 horas junto al Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. La vuelta será a la conclusión del encuentro.

La trayectoria blanquiverde

El partido contará con todos los atractivos, ya que se enfrentarán dos de los cuatro equipos que no conocen la derrota en lo que se lleva de Liga. El bloque cordobés ha derrotado hasta el momento a la Cultural Leonesa en la prórroga (82-92) y al Ponferrada (75-63).

