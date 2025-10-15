Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba prepara un viaje a 20 euros para ver el encuentro ante el Caja87
El encuentro entre dos de los cuatro equipos que no conocen la derrota en el Grupo Oeste de la Segunda FEB tendrá lugar el próximo domingo a las 12.30 horas en San Pablo
El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) afrontará el próximo domingo su partido de la tercera jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB. El conjunto cordobés visitará Sevilla para enfrentarse al Caja87 a partir de las 12.30 horas.
La entidad que preside Rafael Blanco ha preparado un desplazamiento para que sus aficionados puedan seguir el partido en directo. Por 20 euros podrán viajar en autobús y acceder al pabellón de San Pablo, pues la entrada ya va incluida. La salida tendrá lugar a las 10.00 horas junto al Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. La vuelta será a la conclusión del encuentro.
La trayectoria blanquiverde
El partido contará con todos los atractivos, ya que se enfrentarán dos de los cuatro equipos que no conocen la derrota en lo que se lleva de Liga. El bloque cordobés ha derrotado hasta el momento a la Cultural Leonesa en la prórroga (82-92) y al Ponferrada (75-63).
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una cabo de la Guardia Civil que ejercía de jefa en El Carpio
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores
- Guía de Flora 2025 en Córdoba: horarios, espacios, artistas y actividades paralelas
- El aceite verde de cosecha temprana, a punto de llegar a las mesas
- Especies no nativas en Córdoba: cuando el paisaje se llena de invasores