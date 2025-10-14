Tiro al plato
Fátima Gálvez buscará su segundo título mundial de tiro al plato
La baenense conquistó su único oro hace diez años en la prueba individual de Lonato
La tiradora cordobesa Fátima Gálvez afrontará esta semana el Mundial absoluto de tiro al plato, una de las citas claves de cada temporada. La baenense viajará hasta Atenas con la intención de luchar por las medallas en sus dos pruebas, el viernes en la final de la categoría individual y el sábado en las tiradas por las medallas de equipos mixtos.
La campeona olímpica hace cuatro años en Tokio debutará este miércoles con las eliminatorias de la prueba individual. Un total de 125 disparos tendrá que hacer durante tres días en su lucha por lograr una plaza en la final del viernes. De llegar a la tirada por el podio la disputaría a partir de las 14.00 horas de España. La categoría individual cuenta con una inscripción de 55 tiradoras de 36 países. La asturiana Beatriz Martínez y la catalana Mar Molné completarán la participación española.
El sábado le llegará el momento de competir en equipos mixtos, la categoría en que ganó el oro olímpico hace cuatro años formando pareja con el toledano Alberto Fernández. En principio competirá con el propio Fernández, pues es su pareja habitual en esta prueba desde hace más de seis años.
Cuatro medallas internacionales en el 2025
La cordobesa competirá en el Mundial de Atenas con el aval de haber conseguido ya cuatro medallas internacionales en lo que llevamos de año. Primero logró una plata en equipos mixtos en la Copa del Mundo de Lonato. Un mes más tarde, en agosto, subió tres veces al podio en el Europeo de Chatereaux. En Francia logró sendas platas en equipos mixtos y femeninos y un bronce en la categoría individual.
Fátima Gálvez tiene seis medallas en mundiales absolutos en su palmarés, cuatro en individuales (un oro, dos platas y un bronce) y dos en equipos femeninos (una plata y un bronce). Su único oro lo consiguió en el 2015 en Lonato al derrotar a la rusa Elena Tkach en la lucha por el oro. Ahora viaja a Atenas con la intención de subir al podio en sus dos pruebas principales.
