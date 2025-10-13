Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

La selección cordobesa cadete consigue una brillante plata en el Campeonato de Andalucía de Cabra

El conjunto que entrena Inma Maestre gana sus tres partidos de la fase de grupos y solo pierde ante Granada en la final (60-83)

La selección cordobesa cadete celebra la conquista de la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía de Cabra.

La selección cordobesa cadete celebra la conquista de la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía de Cabra. / FAB

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

La selección cordobesa cadete femenina de baloncesto logró la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía. El evento tuvo lugar en Cabra con la presencia de las mejores promesas andaluzas de las ocho provincias. El conjunto cordobés accedió a la final al ganar su tres partidos de la fase de grupos ante Jaén (78-26), Cádiz (82.-59) y Huelva (69-59). Ya en el partido por el oro cayó contra Granada (60-83). Málaga obtuvo el bronce tras superar a Cádiz (92-65) en el duelo por el tercer puesto.

La selección cordobesa estuvo formada por nueve jugadoras del Cordobasket (Irene Aguilar, Miriam Ballesteros, Elena Bustillo, Mencia Castro, Laura Conde, Laura Ferrer, Silvia Gomáriz, Lula Martín y Martina Pardo), dos del Ciudad de Córdoba (Paula Carmona y María Pulido) y una del Leganés (Alba Sánchez). Inma Maestre, Javi Millán y Elena García formaron el cuerpo técnico.

Noticias relacionadas y más

El próximo fin de semana tendrá lugar el segundo campeonato andaluz de selecciones de baloncesto de la temporada, en esta ocasión el cadete masculino en La Herradura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents