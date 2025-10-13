La final de la Copa Diputación femenina corona como ganador al Gestión y Calor Cordobasket

El Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre acogió la final de la Copa Diputación femenina de baloncesto, un encuentro que enfrentó al Coto Córdoba y al Gestión y Calor Cordobasket, los dos representantes de la provincia en la N1 Nacional. La victoria la obtuvo el Cordobasket al superar por 62-59 a su rival. Un parcial de 9-0 del Cordobasket en los seis primeros minutos del tercer cuarto acabó decidiendo el choque.

Más de 300 espectadores presenciaron en directo el choque. El encuentro contó con la asistencia del presidente de la Federación Andaluza, el cordobés, Antonio de Torres, y de su delegada en Córdoba, Inmaculada Coba, además de con el diputado de Deportes, Antonio Martín, y los presidentes de los dos clubes, Rafael Blanco (Coto Córdoba) y Ángel Lopera (Cordobasket).

La trayectoria en la Liga

Los dos conjuntos continuarán ahora su trayectoria en la competición liguera. El Cordobasket es por el momento uno de los de los cinco equipos del Grupo A que no conoce la derrota. El Coto Córdoba ya ha perdido un encuentro, por lo que se encuentra en la zona templada de la tabla. Los cuatro primeros a la conclusión de la fase regular entrarán en las eliminatorias por el ascenso a la Liga Femenina 2.