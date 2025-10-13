Cristóbal Palacios y Francisco Javier Avilés dominan en la Cronometrada de Almodóvar

Los pilotos cordobeses Cristóbal Palacios (Ford Sierra Cosworth) y Francisco Javier Avilés (MV Racing Pro SP2) se impusieron en la Cronometrada Villa de Almodóvar, novena prueba del Campeonato de Andalucía de la especialidad, celebrada durante dos jornadas con una participación cercana a los 20 pilotos.

Palacios ganó en la categoría de Turismos con un mejor tiempo de 1.50.429 minutos en el tramo establecido por la organización. Palacios se impuso por un margen superior a los seis segundos a sus más inmediatos seguidores, Valentín Gustavo Cepedello (BMW 328) y José Antonio Gómez (Peugeot 206). Un total de once coches concluyeron la competición en esta categoría.

También hubo dominio cordobés en la categoría de Car-Cross, ya que el mejor fue Francisco Javier Avilés al volante de un MV Racing Pro SP2. Avilés firmó el mejor tiempo en las dos jornadas de competición, el sábado con 1.39.271 minutos y el domingo con un registro de 1.37.572 minutos. Francisco Casero (Speed Car Stream) terminó en la segunda posición con unos tiempos de 1.44.964 y 1.41.588 en las dos jornadas, lejos por tanto de los cronos firmados por Avilés. Ricardo Torrero (Semog Trofeu) concluyó tercero con unos registros de 1.48.982 y 1.48.280. Cuatro pilotos acabaron la prueba cordobesa en esta categoría. Francisco Javier Avilés se llevó también la victoria en la clasificación de la Copa Diputación de Córdoba.

El tiempo acompañó para que se vivieran dos jornadas interesantes de motor en el evento celebrado en Almodóvar del Río. El Campeonato de Andalucía de Cronometradas seguirá en el mes de noviembre con la celebración de las dos últimas pruebas, la Cronometrada a Castellar (1 y 2 de noviembre) y la Cronometrada a Zahara (22 y 23 de noviembre).