Carcabuey corona a los nuevos campeones autonómicos de duatlón cross

El Duatlón Cross Villa de Carcabuey coronó en esta ocasión a los nuevos campeones andaluces de duatlón cross. La prueba carcabulense contó con más de 150 participantes inscritos. Finalmente acabaron la carrera un total de 125 (101 hombres y 24 mujeres).

El título femenino lo consiguió Rocío Espada al concluir la prueba en un tiempo de 2.00.08 horas. La onubense aventajó en la meta en más de un minuto a la siguiente en la meta, la sevillana Ana Estévez (2.01.35). El podio lo completó la granadina María del Mar Alaminos al concluir en un meritorio tiempo de 2.02.02. Espada dominó en una carrera celebrada sobre dos tramos de carrera a pie, de 5,760 y 3,880 kilómetros cada uno, y un tercero de bicicleta de 22,450 kilómetros.

El título masculino se va a Almería

El triunfo en la categoría masculina se lo llevó Nicolás Mercader con un registro de 1.33.35 horas. El almeriense venció con claridad al resto de sus rivales, pues aventajó en cerca de cuatro minutos al segundo, el malagueño Victoriano Raso (1.37.11). La tercera posición se la llevó el granadino Juan Miguel Planas con 1.37.14.

La próxima prueba cordobesa absoluta de duatlón tendrá lugar el próximo 9 de noviembre, pues entonces se celebrará la primera edición del Duatlón Ciudad de Baena.