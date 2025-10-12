Un Rahi Sepisur Adesal a rachas cae contra un rival directo por el ascenso

El Rahi Sepisur Adesal Córdoba encajó una apretada por 28-30 ante el Ikasa Madrid, uno de sus rivales directos en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino.

Las jugadoras que entrena Rafa Moreno fueron durante todo el partido a remolque de su rival, pues ya en el minuto 11 perdían por 5-7. Un parcial de 3-0 –con dos goles de Carla Montero- les proporcionó la primera ventaja (12-11). Una crisis de juego en la recta final de la primera parte le llevó a irse al descanso a tres goles del rival (14-17).

Las locales empezaron la segunda parte encajando un parcial de 0-4 (14-21, minuto 35). Ese mal inicio acabaría condenándolo a la derrota. El Adesal reaccionó con un parcial de 10-2 (24-23, minuto 46), culminado con el primer gol de Andrea Roda tras salir de su lesión.

Un trepidante final

El encuentro se mantuvo ya igualado hasta el tramo decisivo. Con las cordobesas ganando por 28-27 en el minuto 57, un parcial de 0-3 le dejó sin puntos a la conclusión del partido (28-30).

La derrota provocó que las cordobesas acabaran la jornada con 4 puntos, a dos de la zona de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, que ahora ocupan el Atac Oviedo y el Pereda, ambos con 6 puntos. Seis puntos suma ya también el Ikasa Madrid.