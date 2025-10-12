La España Sub-20 de Andrés Cuenca dice adiós al Mundial de Chile con un final polémico ante Colombia

El camino de Andrés Cuenca en el Mundial de Chile de fútbol concluyó al perder España Sub-20 por 2-3 ante Colombia en el partido de cuartos de final. Argentina será ahora la rival en semifinales de la escuadra colombiana tras vencer por 2-0 a México en el otro partido de cuartos de la jornada.

España mereció más en una primera parte en la que encajó un tanto de Villarreal en el 38. España remontó en la segunda mitad con tantos de Rayane en el 56 y de Jan Virgili en el 59. Sin embargo, Colombia empató en el 64 con otro tanto de Villarreal. Las ocasiones de gol en ambos bandos y los continuos errores defensivos de los dos equipos marcaron la recta final del choque. Vilarreal marcó el 3-2 definitivo en el 89 para completar el colombiano su ‘hat trick’ particular.

Un final de partido polémico

El descuento de la segunda parte estuvo marcado por la polémica. El colegiado, el estadounidense Joseph Dickerson, señaló un penalti a favor de España al ver una falta muy cerca de la línea de la frontal del área. Daba la sensación de que la acción se había producido dentro del área. Sin embargo, al revisar la jugada con el FVS –el VAR elegido para el Mundial- el colegiado decidió que la falta se había producido fuera del área. Además, pocos segundos después de lanzarse la falta dictaminó el final del choque, pese a que quedaban más de dos minutos por jugarse de los cinco de descuento anunciados.

España acabó siendo eliminada, por lo que Cuenca tuvo que decir adiós al Mundial de Chile. Ahora se reincorporará a la disciplina del Barça B, el equipo del club culé al que pertenece en esta temporada y que milita en la Primera Federación, pese a que todavía está en edad juvenil.