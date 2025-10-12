El Coto Córdoba aprovecha la mayor profundidad de su banquillo para lograr una victoria importante ante el Ponferrada

El Coto Córdoba de Baloncesto debutó como local esta temporada en la Segunda FEB con una merecida victoria. El conjunto cordobés derrotó por 75-63 al Clínicas Ponferrada, para así mantenerse entre el grupo de equipos que no conocen la derrota a la conclusión de la segunda jornada.

El encuentro comenzó con el Coto Córdoba de Baloncesto jugando muy suelto en ataque pero dando más facilidades de la cuenta en defensa. Gonzalo Orozco dirigía con acierto a un equipo que buscaba a sus dos mejores jugadores ofensivos, el escolta Ja’ Monta Black y el pívot Kevin Schutte. Sin embargo, en su zona dejaba muy sueltos a los jugadores rivales. Gonzalo Rodríguez, técnico de los cordobeses, ya había sacado a diez jugadores a la cancha en el minuto 6, con su equipo ganando por 15-12. Un minuto más tarde ya había utilizado el entrenador del Ponferrada al mismo número de jugadores. Los cambios de quintetos provocaron que bajara el ritmo anotador de ambos conjuntos. Al final del primer cuarto ganaban los locales por 20-18.

El Coto Córdoba - Ponferrada en imágenes / A. J. González

El Coto recuperó a su equipo titular en el minuto 12 (20-21). Los cordobeses sufrían en defensa frente a un equipo que en ataque jugaba principalmente por fuera, a más de cuatro metros del aro. Además, en ataque perdieron la fluidez del primer cuarto, debido a que el Ponferrada pasó a defender mejor a los jugadores locales claves (25-30, minuto 15). Los cordobeses remontaron entonces con un parcial de 14-0 gracias a chispazos individuales de sus jugadores exteriores (39-30, minuto 18). Black tiró del carro en esos momentos para sacar del apuro a su equipo. El Ponferrada desapareció entonces de la cancha y el Coto aprovechó la circunstancia para jugar sus mejores minutos del partido. Un triple de Pablo Sánchez le otorgó a los blanquiverdes una renta de once puntos (42-31, minuto 19). Al descanso vencían los cordobeses por diez (46-36). Los locales habían demostrado que podían controlar el partido sin apuros buscando a sus jugadores exteriores y defendiendo mejor fuera de la zona.

El banquillo del Coto Córdoba celebra una canasta. / A.J. GONZÁLEZ

Black sale al rescate en el momento clave

El tercer cuarto arrancó con el Coto alcanzando su máxima renta del choque (48-36, minuto 22). Los cordobeses pasaron a sufrir entonces en ataque, pues no eran capaces de superar la defensa del Ponferrada a los jugadores exteriores que iniciaban la circulación del balón en cada posesión. Varias pérdidas de balón le costaron ver a su rival acercarse a seis puntos (50-44, minuto 24) y cometer muy pronto la cuarta personal del cuarto. Cinco puntos de Black volvieron a darle aire a su equipo cuando más atascado estaba (59-48, minuto 29). Cuatro puntos más tras recuperaciones de balón situaron a los cordobeses con una renta de quince puntos a la conclusión del tercer cuarto (63-48). Los locales habían dejado atrás su mal momento y ya parecían ir directos hacia la victoria.

Un triple de Gonzalo Orozco situó la renta local en 18 puntos (68-50, minuto 33), dejando así el partido casi sentenciado. Los cordobeses habían conseguido ahora que en ataque se le hiciera de noche a un Ponferrada sin la frescura de la primera parte.

El bloque cordobés acabó llevándose con total merecimiento la victoria en un partido clave para mantenerse sin conocer la derrota en la Segunda FEB. El público disfrutó en los minutos finales con una victoria holgada ante un rival luchador que buscó con tesón la victoria mientras las fuerzas se lo permitieron. El Coto Córdoba preparará ahora el derbi andaluz que jugará el próximo domingo en la cancha del Caja87.