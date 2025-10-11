El Salerm Puente Genil firma su primera derrota del curso ante el Yeclano

Media docena de jornadas después, el Salerm Puente Genil ya puede decir que ha pagado el peaje del debutante. Lo hizo con derrota, la primera del curso y su primera en la categoría, tras una visita al Yeclano que tuvo que moverse del Estadio de La Constitución al José Luis Belda de Fortuna -localidad vecina- por incidencias del temporal en la Región de Murcia y reformas en el campo local, y que igualmente acabó siendo una tormenta perfecta: pocas ideas, menos acierto y mucha puntería rival. Por la mínima (1-0) se acabó imponiendo el bloque dirigido por Iván Martínez, que llegado el segundo tramo del encuentro pudo transformar su tímida superioridad en la única diana de la cita, obra de Jorge Domínguez. El resto, poco por parte de los de Álvaro Cejudo, que ni en fase ofensiva ni defensiva pudieron encontrar su sitio.

Ligero dominio local

Y pese a todo, el duelo comenzó con ritmo. Ni cinco minutos habían pasado por el reloj cuando Cacho ya había tentado el arco defendido por Borja, en una acción coral trenzada al contraataque que los pontanos no llegaron a embocar frente a un bosque de piernas departamentales. Más decidido había saltado el Salerm Puente Genil, aunque el dominio corría a cuenta del Yeclano, o al menos en lo que se refiere al esférico. Precisamente, el veterano Josema Gómez, poco después, puso la réplica con la primera ocasión de peligro real de los de Iván Martínez. Entre rechaces y recuperaciones se plantó el madrileño en la media luna cordobesa, desde donde probó suerte con un disparo poco tenso directo a las manos de Benito.

El siguiente en probar al meta rojinegro fue Carrasco, en otra acción similar, aunque entonces a balón parado tras una falta al borde del área que también supuso la amonestación a Jesús Pozo. Y es que entre interrupciones anduvo el asunto una vez rebasado el ecuador del primer acto. Si el arranque había sido frenético, el avance templó los ánimos. Eso sí, las ocasiones, cada vez más espaciadas, seguían sucediéndose… El juego de estrategia se había convertido en el ariete particular de los murcianos. Javi Domínguez, en una de esas, encontró un zapatazo de Jorge Borao desde más de 30 metros que no se marchó demasiado por encima del arco pontano.

Contestó Salva Vegas por parte de los de Cejudo, algo aletargados conforme avanzaba el pleito, con un servicio de exterior exquisito que por poco acabó cazando Ismael García, aunque apretó Borja. De hecho, la colisión entre el atacante y el meta local paralizó el partido durante unos instantes. Y el saldo: susto en Fortuna -tanto por el choque como por el peligro visitante- y un aviso del Salerm antes del descanso.

Todavía hubo tiempo de maquillar la primera mitad con otro par de tentativas. Probó Totti con un voleón forzado y Montenegro forcejeó con la zaga local en un intento de marcharse en solitario, pero todo quedó en nada.

Golpea el Yeclano

Con la reanudación, Cejudo movió el banquillo. Joel Armengol, con amarilla, se quedó en la caseta, y en su lugar entró Lalo. Cierta frescura aportó la entrada del murciano en ese primer tanteo, aunque duró poco. A los seis de la segunda mitad, Jorge Domínguez recogió un centro medido de Sergio Carrasco en un envío indirecto, algo escorado por el costado derecho, para poner el 1-0 inventándose un cabezazo ajustadísimo.

Y es que si en la puesta en escena el dominio era ligero por parte de los anfitriones, tras el paso por vestuarios se torció en autoridad. Que se lo digan a Nani o a Josema Gómez, que antes de la hora de juego rondaron el 2-0 en una sucesión de saques de esquina que tan solo pudo paliar su falta de puntería. El Salerm, mientras tanto, se tambaleaba y buscó la reacción con otra tripleta de revulsivos: entraron Marcos Pérez, Polaco y Azael en el sitio de Juanjo Carmona, Montenegro y Carlos Ramírez.

Surgió efecto la receta casi de forma inmediata. Otro nuevo arreón dio el Puente Genil con el elenco de caras nuevas en pista. Es más, Polaco, en una de las contadas aproximaciones visitantes durante el segundo acto, sacó un potente disparo desde la frontal que cerca estuvo de inquietar a Borja Martí, aunque resolvió bien el arquero de Jerez de la Frontera. Pero fue ese un oasis en un desierto de falta de ideas. Tampoco andaba especialmente inspirado el bloque local, pero jugaba con los tiempos…

Ya entrado el último cuarto de hora, la cita se abrió ligeramente. A punto estuvo Rafita de habilitar a Alan Araiza en un balón colgado por arriba, pero el mexicano, recién entrado, no alcanzó de cabeza. Tampoco pudo Azael, que a punto estuvo de sorprender a Borja. Ni siquiera de nuevo Araiza, ya sobre la bocina, en el último intento de maquillar una gris visita a la Región de Murcia, donde el Salerm cedió su primera derrota de la temporada.