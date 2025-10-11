Pogacar consigue en Lombardía un hito nunca logrado por Merckx

A Tadej Pogacar, de pequeño, le contaban historias de corredores que habían engrandecido el ciclismo. En la adolescencia le gustaba ver triunfar a Alberto Contador, “querer es poder”, decía el astro de Pinto. Cuando nació, Miguel Induráin llevaba dos años retirado y Eddy Merckx, al que empieza a superar en retos, ya había superado los 50 años. Este sábado, en Lombardía, se convirtió en el primer corredor de la historia que lograba cinco triunfos consecutivos en uno de los cinco ‘monumentos’ que engrandecen este deporte.

Igualó a otro mito de la bicicleta; nada menos a Fausto Coppi, que entre las décadas de los 40 y los 50 del siglo pasado sumó cinco victorias en el Giro de Lombardía, hoy Il Lombardia, aunque a diferencia de este fenómeno esloveno no lo hizo de forma seguida; como Eddy Merckx, o cualquiera de los grandes héroes que a lo largo de años y años se especializaron en llenar el zurrón de triunfos en la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix, la Lieja-Bastoña-Lieja y entre las hojas caídas de los árboles lombardos, con recitales en los cinco ‘monumentos’ ciclistas.

Primer triunfo en 2021

En 2021 ganó por primera vez en Lombardía, repitió victoria en 2022, cuando superó en el esprint a Enric Mas, y luego consiguió los triunfos de 2023, 2024 y ahora 2025. En las dos últimas ediciones de la prueba italiana, organizada por la dirección del Giro, lo hizo ante Remco Evenepoel; siempre segundo, como hizo Raymond Poulidor en los años de gloria de Jacques Anquetil. Evenepoel, en menos de 15 días, ha sido segundo en el Mundial, el Europeo y ahora en Lombardía. "Llevo siete años seguidos diciendo que esta es la mejor temporada de mi carrera. Y lo vuelvo a repetir esta temporada"

Casi ya ni resulta necesario ver las carreras, porque Pogacar siempre tiene un plan; calcado, como si se refugiase en la Inteligencia Artificial y esta, que aunque muchos no lo crean todavía comete errores, le dijese pon a tus gregarios a trabajar y cuando reviente el último (en Lombardía el corredor australiano Jay Vine) aceleras y te vas en busca de la victoria. Él por delante, Evenepoel por detrás y del resto casi ni importa nombrarlos, porque ni hay esprint, ni situaciones de carrera que pongan en riesgo otro éxito en solitario de Pogacar.

Once victorias en pruebas ciclistas

Este año ha disputado 17 pruebas ciclistas, entre clásicas de un día, rondas de una semana y el Tour; ha ganado 11 y en otras 4 ha subido al podio (tres veces segundo y otra vez tercero). Sólo en dos ocasiones ha acabado por debajo de la tercera posición. Ocurrió en Quebec porque corrió bajo los efectos de las vacunas que se puso para viajar a Ruanda, donde se disputó el Mundial. Y precisamente en el campeonato del Mundo, en un día donde no acabó de ir lo fino que le habría gustado, fue doblado por Evenepoel en la prueba de contrarreloj. Y aun así acabó en cuarto lugar.

En Lombardía hasta se permitió celebrar la victoria a más de un kilómetro de la llegada. Atacó a 36 kilómetros de la meta. Tardó kilómetro y medio en capturar al estadounidense Quinn Simmons, el ciclista que admira a Donald Trump, que iba en fuga. A partir de ahí fue otra exhibición más para cerrar una temporada ciclista hecha a su imagen y semejanza donde se ha sentido más fuerte que en 2024 convertido a los 27 años en un corredor único, historia viva de este deporte.

En julio, desde Barcelona, hacia el quinto Tour

El dominio de Pogacar no parece tener fin en un año ciclista en el que su compatriota Primoz Roglic da la impresión de que se ha hecho tan mayor que en el Red Bull ya han contratado a Evenepoel para sustituirlo como jefe de filas.

Ahora, con la temporada finiquitada, aunque este domingo se disputa la París-Tours, ya se presenta un 2026, animado por la salida del Tour en Barcelona, capital catalana que recibirá a Pogacar con todos los honores. Faltan algunos meses para que se define el calendario que escogerá Pogacar para azotar a todos los rivales, pero no cabe duda de que la ruta entre Barcelona y París, con el Tour en juego, será el camino hacia el quinto Tour del fenómeno esloveno.