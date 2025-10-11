Fútbol sala | Segunda Femenina
El Deportivo Córdoba no puede ante la pegada del Granada FS en su estreno en Vista Alegre
El tanto de Neiva no impide que el conjunto nazarí se imponga por 1-5
La Segunda división femenina de fútbol sala regresó a Vista Alegre más de dos años después, y lo hizo con un derbi regional entre el Deportivo Córdoba y el Granada FS, dos equipos que el pasado curso se vieron las caras en División de Honor Andaluza y que, al igual que sucediera entonces, nuevamente el partido cayó del lado del conjunto rojiblanco.
Partido intenso y con alternativas el vivido en la tarde de este sábado en Córdoba entre dos equipos recién ascendidos a la categoría de plata, y cuya primera acción significativa la protagonizó Noema, con una recuperación y disparo que no encontró el premio del gol. Sí lo halló María Maldonado, figura clave de este encuentro, que en dos jugadas consecutivas puso al Granada con dos goles de ventaja para, instantes después, tras dos nuevos acercamientos nazaríes, completar su hat trick personal en tan solo 11 minutos, dejando el marcador muy encarrilado para las visitantes con un claro 0-3.
Reaccionó el Deportivo Córdoba, que empezó a acumular llegadas sobre la meta defendida por Estrella Haro, que la pasada campaña militó en las filas blanquiverdes -al igual que su compañera Anate-, con dos oportunidades calcadas de Noema desde el flanco izquierdo, y otra llegada de Lidia. Al cuarto de hora llegó el gol de la esperanza local, con una falta botada por Neiva en corto para Auxi quien se la devolvió nuevamente a la jienense para que encañonara el 1-3. El tanto dio alas a las jugadoras de Rafa García, que gozaron de varias ocasiones para haber reducido más la distancia en el marcador, con dos disparos de MJ y otro disparo de Auxi, si bien las granadinas respondieron con un disparo de María Juárez, bien atajado por Ana Rodríguez. Con 1-3 se llegó al descanso.
El Deportivo Córdoba busca la remontada
En la reanudación, la rojiblanca María Trujillos puso nuevamente a prueba los reflejos de Ana Rodríguez, muy activa durante los cuarenta minutos. Respondió el equipo local con dos lanzamientos de MJ, otra ocasión de Noema, y otra aún más clara de Auxi, a pase de Noema, que obligó a lucirse a la guardameta Alba. Y tras esa sucesión de oportunidades llegó el 1-4, con un disparo de María Trujillos, que cayó como un jarro de agua fría sobre el parqué califal. Faltaban cinco minutos y el técnico blanquiverde empleó el juego de cinco en busca de meterse de nuevo en la pelea, pero la madera impidió el tanto de Lidia, ni tampoco estuvo afortunada en su intento Noema. En el último segundo, Eloísa firmó tras un contragolpe el definitivo 1-5.
La próxima cita para el Deportivo Córdoba tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 17.00 horas en Ceuta ante el Camoens, otro rival habitual de las blanquiverdes en su anterior etapa en Segunda división.
Ficha técnica:
1 - Deportivo Córdoba FS: Ana M. Rodríguez, Neiva Cano, Inma Sojo, Noema Cabezas y Alba Ruiz -quinteto inicial-; también jugaron Lidia Domenech, Auxi Tejada, María José Jiménez y Martina Castilla.
5 - Granada FS: Estrella Haro, Eloísa Ávila, María Maldonado, María Juárez y Bárbara Romero -quinteto inicial-; también jugaron Alba Huertas, María Trujillos, Ángela Jaén, Carmen Maldonado, Ana Maldonado, Anate Mesa, Ana María Urrea y Lucía Miranda.
Árbitros: Antonio Jesús Cecilia, Francisco José Romero Jiménez y Pedro José García Ramírez. Amonestaron a la jugadora visitante Carmen Maldonado.
Goles: 0-1 (5’) María Maldonado. 0-2 (6’) María Maldonado. 0-3 (11’) María Maldonado. 1-3 (16’) Neiva Cano. 1-4 (35’) María Trujillos. 1-5 (40’) Eloísa Ávila.
Incidencias: partido correspondiente a la 4ª jornada de Liga en Segunda división, disputado en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, en Córdoba.
