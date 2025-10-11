El Coto Córdoba arranca en la Liga como local con un choque igualado ante el Ponferrada

El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) inicia este domingo la temporada como local en la Segunda FEB. El conjunto blanquiverde recibirá al Clínica Ponferrada a partir de las 12.00 horas en Vista Alegre. Juan Jesús Betanzos y Raúl Aguilera dirigirán el encuentro.

El bloque cordobés viene de vencer en su estreno en la cancha de la Cultural y Deportiva Leonesa, un equipo al que superó por 82-92 en la prórroga. Este triunfo le permitió situarse en la quinta posición en la clasificación inicial de la Liga.

La plantilla que entrena el gallego Gonzalo Rodríguez ratificó en León las buenas sensaciones mostradas en la pretemporada, pues pudo verse que se trata de un equipo compensado en todos los puestos y con individualidades que marcan las diferencias en los momentos determinantes. El CCB quiere luchar por el ascenso en esta temporada y se ha reforzado para ello.

Gonzalo Rodríguez, técnico del Coto Córdoba, anima a Gonzalo Orozco en un encuentro. / A.J.González

Un club con cuatro años de existencia

La entidad que ahora preside Rafael Blanco afronta su cuarto año de vida y el segundo en la tercera categoría nacional. Con el paso de las campañas ha ido subiendo categorías y creciendo en cuanto a su estructura. Alcanzar la élite cuanto antes es el objetivo de un club que tiene en Manuel Jesús Coto a una de sus principales cabezas visibles.

Ya en septiembre rindió a un excelente nivel en la Copa de España, competición en la que derrotó en Vista Alegre al Caja87 y al CB Jaén y perdió en la cancha del Morón. Este triunfo le permitió clasificarse para los dieciseisavos de final, ronda en la que volverá a enfrentarse a su rival moronense.

El técnico de los cordobeses ha trabajado durante toda la semana con sus jugadores el partido contra el Ponferrada, consciente de lo importante que sería lograr un triunfo en el primer partido frente a su afición. Una victoria le permitiría también acercarse al liderato provisional del Grupo Oeste de la Segunda FEB.

Gonzalo Rodríguez recupera a Guemetta

Gonzalo Rodríguez contará este domingo con toda la plantilla tras recuperar al escolta camerunés Jacques Guemetta, ausente en León por unos problemas físicos. Por tanto dispondrá de once jugadores para hacer las rotaciones, a la espera de que llegue el pívot que todavía busca el club en el mercado.

El choque se presenta igualado entre dos conjuntos a los que le gusta defender con intensidad y correr a la menor oportunidad. El Ponferrada también buscará su segundo triunfo de la campaña, ya que en la primera jornada superó por 84-76 al Reina Proteínas Clavijo. El expívot del UCB Rubén Salas destacó en esta victoria al anotar 28 puntos, brillando sobre todo por los ocho triples que anotó en sus once intentos.

El técnico blanquiverde ha definido al Ponferrada como un equipo que “juega rápido y tiene una salida eficaz al contraataque. La diferencia con respecto a nuestro primer rival es que juega más estructurado, generando diversas situaciones de juego”.