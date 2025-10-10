El Salerm Puente Genil busca reencontrarse con la victoria ante el Yeclano

El Salerm Puente Genil afronta una nueva cita en Segunda RFEF con la ambición de volver a ganar. Este sábado (17.00 horas), los de Álvaro Cejudo se medirán al Yeclano Deportivo, aunque el encuentro no se disputará en el estadio habitual del conjunto murciano. Por las obras en el campo de La Constitución, el duelo se celebrará en el José Luis Belda de Fortuna, localidad en la que los pontaneses buscarán tres puntos de oro para mantener su buen inicio liguero.

El partido se presenta clave para ambos conjuntos, aunque por motivos muy distintos. Los pontaneses quieren romper su racha de empates y recuperar la senda del triunfo, mientras que los murcianos necesitan reaccionar para escapar de la zona baja.

Un equipo invicto que quiere más

A pesar de que el conjunto rojinegro no conoce aún la derrota en su debut en Segunda RFEF, las tres últimas jornadas han dejado cierto sabor agridulce. Tras un arranque ilusionante con dos victorias de prestigio ante Xerez CD (2-1) y Recreativo de Huelva (1-2), el Salerm ha encadenado tres empates consecutivos: 1-1 frente al UCAM Murcia y dos 0-0 ante Atlético Malagueño y La Unión.

La solidez defensiva se ha convertido en una de las señas de identidad del equipo, que apenas ha concedido ocasiones a sus rivales. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería ha impedido transformar el buen juego en triunfos. Recuperar la pegada será la asignatura pendiente en esta nueva salida, donde los de Cejudo quieren volver a festejar un triunfo.

Con nueve puntos en seis jornadas, el Puente Genil se mantiene en la sexta posición, empatado con el Linares, que marca los puestos de play off. La igualdad en el Grupo 4 es máxima, y un triunfo en Fortuna permitiría a los pontaneses consolidar su posición en la zona noble y enviar un mensaje claro de que están preparados para pelear por objetivos ambiciosos esta temporada.

La buena noticia para el cuadro cordobés es que Álvaro Cejudo podrá contar con todos sus efectivos. Hasta la fecha, el equipo no arrastra ni lesiones ni sanciones, un factor clave que ha permitido mantener continuidad en las alineaciones y en la idea de juego.

Un Yeclano en horas bajas

Enfrente estará un Yeclano necesitado de puntos, que atraviesa un momento delicado. El conjunto murciano no ha comenzado la temporada como esperaba y llega al choque en puestos de descenso, con solo cuatro puntos sumados. Su balance reciente no invita al optimismo: dos derrotas consecutivas ante Xerez DFC (2-1) y CD Extremadura (2-1), además de un empate sin goles frente al Lorca Deportiva.

El conjunto azulgrana busca un punto de inflexión que le permita recuperar confianza y salir del bache. Aunque ejercerá de local en Fortuna, la presión será un factor añadido, consciente de que necesita empezar a sumar de tres para no descolgarse de la lucha por la permanencia.

Un escenario alternativo sin riesgo por la lluvia

El duelo ante el Yeclano se disputará en el José Luis Belda de Fortuna debido a las obras que mantiene cerrado el estadio de La Constitución. A pesar de las alertas por lluvias intensas que afectan a algunas zonas de Murcia durante el fin de semana, el desplazamiento no supondrá problemas. En Fortuna, las previsiones meteorológicas son favorables y no se esperan precipitaciones relevantes, por lo que el encuentro podrá celebrarse con total normalidad.

Este cambio de escenario introduce un punto de incertidumbre para ambos equipos, que deberán adaptarse a un campo menos habitual, aunque en buenas condiciones para la práctica del fútbol.

Estreno histórico en la Copa del Rey

Más allá de la Liga, el Salerm Puente Genil vive días especiales. El club ya conoce el horario de su histórico debut en la Copa del Rey, competición en la que participará por primera vez. Será el miércoles 29 de octubre, a las 20.30 horas, en el Manuel Polinario, donde recibirá al FC Cartagena, equipo de Primera RFEF.

Una cita que ilusiona a todo el municipio y que marcará un hito en la historia reciente del club. Pero antes, el conjunto de Álvaro Cejudo tiene una misión inmediata: volver a ganar en Fortuna y mantener viva su condición de invicto en su primer año en Segunda RFEF.