La jornada en Tercera RFEF | Reválida para el Lucena, duelo de filiales para el Córdoba B y partidazo en Pozoblanco

Llega una nueva tanda de pruebas para los tres representantes cordobeses concurrentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF, que este fin de semana, el sexto del campeonato regular, volverán a abordar compromisos de altura, respectivamente. El primero en pasar revista será el Córdoba CF B, dispuesto a resarcirse tras caer en el pasado derbi en territorio aracelitano frente a otro filial de la categoría como el pujante Cádiz Mirandilla, este sábado a partir de las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva. Será esa la única cita programada en la franja sabatina, mientras que desde la tarde del domingo seguirán sucediéndose el resto de enfrentamientos. El Ciudad de Lucena, desde las 17.30 horas, se medirá al Ceuta B en el Estadio José Martínez ‘Pirri’, mientras que el CD Pozoblanco, actual líder, cerrará la jornada recibiendo al Atlético Onubense en el Nuestra Señora de Luna, a las 19.00 horas.

Córdoba CF B - Cádiz CF B (sábado, 12.00 horas)

Con ansias de reválida se presentan los de Gaspar Gálvez, que tras un arranque de Liga prácticamente inmaculado, con dos victorias y un empate, ahora encadenan dos semanas consecutivas sin haber nutrido de puntos su casillero. La última, aún más significativa: con la derrota ante los lucentinos en territorio celeste. En el décimo puesto y con siete puntos aparece el cuadro blanquiverde, precisamente, en el que pretenden cerrar la incipiente mala dinámica con una victoria de efecto ante el club gaditano.

No será tarea sencilla, puesto que los amarillos asoman como segundos clasificados en esta fase inicial del calendario. Tan solo dos puntos los separan del actual cabeza de serie, el cuadro pozoalbense, y junto a ellos y el Atlético Onubense son los tres únicos equipos de la sección que todavía no conocen la derrota en lo que va de temporada. Además, el Cádiz B viene de sumar tan solo un punto en casa frente al Chiclana, por lo que tratará de abonarse a la media inglesa en el feudo califal.

AD Ceuta B - Ciudad de Lucena (domingo, 17.30 horas)

Frente a una de sus particulares bestias negras de la categoría también buscarán los de Antonio Jesús Cobos afianzar las buenas sensaciones después de llevarse el cruce vecinal ante los capitalinos. Con paso irregular, aunque relativamente firme, por la quinta plaza se dejan ver ya los lucentinos, que suman tres victorias y dos derrotas en cinco jornadas, sinónimo de sus nueve puntos actuales en la clasificación.

Tocará buscar continuidad frente al filial norteafricano, verdugo hace un par de fases de ascenso y un rival que, tradicionalmente, no ha sido del todo accesible de cara a los intereses aracelitanos. En racha llega precisamente el Ceuta B, que después de comenzar con derrota en Pozoblanco en la primera jornada, enlaza ya cuatro semanas puntuando. Es más, las dos últimos lo ha hecho a ritmo de victorias, al imponerse al Sevilla C y el Bollullos, para llegar como séptimo clasificado del Grupo 10.

Además, la ilusión en Lucena es máxima, ya que el próximo 29 de octubre, a las 21.00 horas, el Ciudad de Lucena recibirá al Villarreal, conjunto de Primera División, en la fase eliminatoria de Copa del Rey.

CD Pozoblanco - Atlético Onubense (domingo, 19.00 horas)

El cruce más señero, o al menos de cara a la tabla, lo servirán pedrocheños y onubenses en la tarde-noche del domingo. Porque el bloque de Alberto Fernández se mantiene líder, además en solitario, de la categoría una vez alcanzadas la media decena de jornadas. Un total de 13 de 15 puntos -dos sobre el segundo- es la colecta hasta el momento, afianzada con la goleada al Tomares a domicilio (0-3) de hace tan solo unas fechas. Y es que los blanquillos son el equipo más enchufado en este arranque liguero, algo que querrán reafirmar frente a un rival directo de la zona alta y, además, en el regreso al Estadio Nuestra Señora de Luna, donde el único par de duelos disputados por el momento han tenido el mismo resultado: victoria local.

Por el otro lado llega el filial del Decano, que si ya fue de menos a más el pasado curso, para acabar como una de las revelaciones, en la presente campaña se ha propuesto instalarse en territorio noble. El Onubense, también invicto, es el cuarto clasificado, con nueve puntos y recién llegado de empatar ante el San Roque de Lepe en su derbi provincial.