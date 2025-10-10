El Córdoba Futsal da una lección de consistencia defensiva para derrotar a un rival directo por la salvación

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad logró una importante victoria por 4-1 en la lucha en la permanencia en la Primera División de fútbol sala. Los cordobeses derrotaron con merecimiento al Ribera Navarra en un partido en el que destacaron por su fortaleza defensiva.

El encuentro arrancó con los dos conjuntos arriesgando con una presión alta, para así recuperar cuanto antes la posesión de balón. Los blanquiverdes fueron los primeros en crear peligro con sendos disparos de Arnaldo Báez y Carlos Gómez. Los de Santoro ya habían forzado además tres faltas del rival antes de la llegada del minuto 5.

El partido se igualó con el paso de los minutos, con las defensas predominando sobre los ataques. Cuando parecía el partido más trabado llegó el 1-0 de los cordobeses. Una larga combinación en ataque en el minuto 9 acabó con un pase de Zequi a Carlos Gómez para que el toledano marcara el 1-0.

Un gol revitalizador

El tanto le dio un plus de fuerza a un Córdoba Futsal que siguió amenazando la portería navarra, sobre todo con disparos desde la banda izquierda, muchos de ellos tras acciones a balón parado. Santoro, técnico de los cordobeses, buscaba el 2-0 con la ayuda de la pizarra. A los blanquiverdes se les notaba ahora cómodos sobre la cancha, pues su ordenada defensa dejaba sin apenas opciones de gol a su adversario. Los locales defendían sin faltas, tanto es así que no cometieron la primera hasta el minuto 15.

El duelo entró en el tramo final de la primera parte con el Ribera Navarra cometiendo la quinta falta, lo que dejó a los locales a una de poder lanzar un doble penalti. Carlos Gómez se hizo entonces un hueco entre la defensa para buscar un disparo que se estrelló contra Paulo, el portero navarro. Los cordobeses insistieron tanto que acabaron marcando el 2-0. Un pase de Titi del Rey a Nicolás en el 19 terminó con el segundo tanto en el marcador de los cordobeses. Hasta pudo llegar el 3-0 con un derechazo durísimo de Arnaldo Báez a 11 segundos de la bocina, que despejó Paulo con apuros. Con el resultado de 2-0 se llegó al descanso.

El juego regresó a la cancha en la segunda parte con los cordobeses controlando el tiempo del partido. Apenas sufrían en defensa y en ataque gozaban incluso de alguna ocasión de ampliar más todavía las diferencias en el electrónico.

Nicolás intenta superar a un rival del Ribera Navarra. / Manuel Murillo

El Ribera Navarra arriesga con el juego de cinco

El Ribera Navarra intentaba mientras acortar las diferencias de todas las maneras posibles, incluso arriesgando con el portero-jugador a partir del minuto 29. El exjugador del Córdoba Futsal Mykytiuk disparó en dos ocasiones en la misma jugada, encontrándose en ambas ocasiones con la seguridad de Fabio, el portero local.

Los cordobeses dieron una lección de orden defensivo con su rival atacando con el juego de cinco. Apenas le creaba ocasiones el Ribera Navarra. Mientras, aguardaba a que llegara la ocasión de volver a marcar. El tanto cordobés terminó llegando en el 35 con una jugada por la banda derecha que Carlos Gómez transformó en el 3-0. La sentencia al choque parecía que había llegado ya. Sin embargo, cuatro minutos en fútbol sala pueden dar para mucho y los dos equipos lo sabían. De tanto insistir, el Ribera Navarra acabó marcando su gol en el 36 con un disparo inapelable de Pablo Otero.

La tranquilidad regresó a las filas cordobesas en el 39 con el 4-1. Murilo Duarte recuperó un balón y solo marcó el gol que ahora sí sentenciaba el choque. El público empezó a celebrar por anticipado una victoria importante para darle tranquilidad a un equipo que venía de sufrir tres duros reveses en los partidos anteriores. El partido acabó con una nueva exhibición de paradas de Fabio, jaleado en la grada por sus aficionados más incondicionales.

Una dosis de confianza

El Córdoba Futsal se demostró a sí mismo que defendiendo con inteligencia y aprovechando las ocasiones es capaz de derrotar a cualquier conjunto de la Liga. Ahora dispondrá de una semana de descanso, antes de visitar el próximo día 25 al Viña Albali Valdepeñas. El séptimo proyecto blanquiverde en Primera sigue con éxito luchando por la permanencia en la categoría.