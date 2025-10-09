La nueva liga nacional sub 22 arranca con una triple presencia cordobesa

Hoy arranca la nueva liga nacional sub 22 de baloncesto -denominada Liga U-, una competición puesta en marcha por la ACB y la Federación Española. Hasta quince de los 18 equipos de la ACB se han inscrito en ella.

La Liga U 25-26 contará con tres cordobeses. Trifón Poch entrenará al Joventut Badalona, el júnior Manuel Pérez formará parte de la plantilla del Burgos Grupo de Santiago y Rafael Blanco ejercerá de fisioterapeuta en el Casademont Zaragoza. La Liga U concluirá con una Final a 6 del 15 al 17 de mayo.

El objetivo de la competición

El objetivo de esta competición es el de atraer la atención de los jóvenes talentos españoles para evitar que sigan marchándose a la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) al iniciar su etapa universitaria.