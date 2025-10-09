Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Incendio en la casa de Vinicius

Según ha informado Telemadrid, se habría incendiado la sauna del sótano por un fallo eléctrico

Exterior de la casa de Vinicius en La Moraleja |TELEMADRID

Exterior de la casa de Vinicius en La Moraleja |TELEMADRID / TELEMADRID

Toni Munar

La casa de Vinicius Jr. en la lujosa urbanización de La Moraleja en Madrid se ha incendiado esta mañana tras un posible fallo eléctrico, según ha informado Telemadrid. Dos dotaciones de los bomberos han tenido que acudir con velocidad para apagar las llamas.

Según informa la televisión de la Comunidad de Madrid, el punto clave habría sido la sauna que se habría incendiado por un fallo eléctrico. Todo ha sucedido en el sótano de la casa, aunque el humo ha afectado a toda la planta inferior de la casa y a la superior. El aviso de un vecino al 112 fue en torno a las 11:00 h de la mañana.

Exterior de la casa de Vinicius en La Moraleja |TELEMADRID

Exterior de la casa de Vinicius en La Moraleja |TELEMADRID / TELEMADRID

En estos momentos, los bomberos se encuentran ventilando las habitaciones del chalet y todo parece controlado. Por suerte, no ha habido heridos y el futbolista no se encontraba en su residencia, ya que está convocado con su selección para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón en Asia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
  2. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  3. El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
  4. Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
  5. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  6. Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis

Satanás Trump desata el júbilo en Gaza

Satanás Trump desata el júbilo en Gaza

La Junta invierte más de 1,8 millones en la modernización del centro de especies amenazadas de Los Villares

La Junta invierte más de 1,8 millones en la modernización del centro de especies amenazadas de Los Villares

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

Aremehisa pide a la Diputación de Córdoba celeridad en la retirada de los honores y distinciones franquistas

Aremehisa pide a la Diputación de Córdoba celeridad en la retirada de los honores y distinciones franquistas

Valeria Ros volvió a 'La revuelta' para desmentir su despido y Broncano celebró su victoria sobre 'El Hormiguero'

Valeria Ros volvió a 'La revuelta' para desmentir su despido y Broncano celebró su victoria sobre 'El Hormiguero'

Condenado a 6 años de prisión por provocar la pérdida de visión de un ojo a una víctima en una pelea

Condenado a 6 años de prisión por provocar la pérdida de visión de un ojo a una víctima en una pelea

Disoñamos vuelve a Palma del Río con su marca promocional 'CórdobaDeModa'

Disoñamos vuelve a Palma del Río con su marca promocional 'CórdobaDeModa'
Tracking Pixel Contents