La Cronometrada Doble Villa de Almodóvar contará con una veintena de pilotos

Almodóvar del Río será el epicentro del automovilismo andaluz este fin de semana con la celebración de la Cronometrada Doble Villa de Almodóvar, una cita clave en el calendario del Campeonato de Andalucía de Cronometradas 2025 que llega así a su novena prueba puntuable de la temporada. Organizada por el CD Los Simpáticos Arras y la colaboración del Consistorio almodovense, la prueba puntúa para el Campeonato de Andalucía de Turismos y para el de Car Cross/CM en Cronometradas, además de para la Copa Diputación de Córdoba 2025.

La competición ha cerrado su lista oficial de inscritos con 19 participantes. La categoría de Car Cross cuenta con cinco coches, donde los pilotos lucharán por las primeras posiciones a bordo de sus monoplazas de 600 cc. Esta categoría presentará una intensa batalla con participantes de la talla del piloto cordobés Francisco Javier Avilés, actual campeón, con el MV Racing Pro SP2, quien buscará revalidar su dominio en la especialidad.

La categoría de Turismos es la más numerosa con 14 participantes, la cual ofrece una gran variedad de monturas y cilindradas. Todos los ojos estarán puestos en el actual líder del campeonato de turismos, Osvaldo Gastonroso, quien participará con su Peugeot 206 RC/GTi 180. Además, el público podrá disfrutar de vehículos míticos y potentes, como el Ford Sierra Cosworth 4×4 pilotado por Cristóbal Palacios.

Vencedores de la edición de 2024

En la edición del año pasado, los vencedores lograron un triunfo por partida doble, imponiéndose en las dos jornadas de competición. En la categoría de Turismos, el gran vencedor fue Pedro Antonio Martínez, mientras que en la categoría de Monoplazas/Car Cross, el triunfo fue para Francisco Javier Avilés, que consolidó su dominio en la especialidad.

La competición se desarrollará en dos jornadas, con un programa de carreras idéntico para el sábado y el domingo, disputándose cada día una cronometrada independiente. El trazado, que se disputará por la carretera CC-431, tendrá una longitud de 1.200 metros y contará con una chicane o puerta.

Los horarios del sábado 11 de octubre de 2025 son:

• 09:30 horas: Verificaciones Administrativas y Técnicas en el Antiguo Instituto Cárbula (Almodóvar del Río).

• 12:30 horas: Cierre de carretera (CTRA CC-431).

• 13:30 horas: Caravana hacia la Asistencia.

• 14:30 horas: Manga de Entrenamientos.

• A continuación: 1ª Manga Oficial, 2ª Manga Oficial y, si el horario lo permite, 3ª Manga Oficial.

• A continuación: Publicación de Resultados y Entrega de Trofeos en el Antiguo Instituto Cárbula.

El domingo 12 de octubre de 2025 se reanuda la competición con:

• 08:00 horas: Cierre de carretera (CTRA CC-431).

• 09:00 horas: Caravana hacia la Asistencia.

• 10:00 horas: Manga de Entrenamientos.

• A continuación: 1ª Manga Oficial, 2ª Manga Oficial y, si el horario lo permite, 3ª Manga Oficial.

• A continuación: Publicación de Resultados y Entrega de Trofeos en el Antiguo Instituto Cárbula.