El Coto Córdoba quiere llevar a la provincia a la élite

El Coto Córdoba de Baloncesto ya está en marcha. La temporada 25-26 ha arrancado para un club que en su cuarta temporada de existencia ha cambiado ostensiblemente en relación a la temporada anterior. Este jueves llevó a cabo la presentación de sus dos equipos séniors en el Centro de Recepción de Visitantes.

El CCB cuenta en esta campaña con nuevo presidente, Rafael Blanco, gerente, Alfredo Gálvez, y entrenador del equipo masculino de la Segunda FEB, el gallego Gonzalo Rodríguez. De la pasada campaña siguen solo dos jugadores en la plantilla, el cordobés Gonzalo Orozco y el gallego Fernando Bello. Hasta nueve han sido los fichajes, destacando la llegada a Córdoba del escolta estadounidense Ja’ Monta Black (Cáceres Patrimonio de la Humanidad). La estructura masculina del club ha quedado completada con la creación de un equipo vinculado en la Primera Nacional en colaboración con el Lucebasket, ya que este equipo jugará sus encuentros en Lucena. También habrá un equipo júnior en la liga provincial.

La nueva línea femenina

La entidad blanquiverde ha creado también esta temporada una sección femenina. El equipo sénior ya ha debutado en la N1 Nacional, una categoría en la que buscará una plaza que le permita clasificarse para las eliminatorias por el ascenso a la Liga Femenina 2. Miguel Ángel Aguayo es el técnico. La plantilla la componen en su totalidad jugadoras cordobesas, llegadas la mayoría del desaparecido UCB y del Maristas Unicórdoba. El bloque lo completa Marta Rubio, una base que en la pasada campaña ascendió a la Liga Challenge con el CB Sevilla. También contará con un conjunto júnior la línea femenina de la entidad.

El Coto Córdoba pretende aunar voluntades en el baloncesto cordobés, con el fin de acercarlo poco a poco a la élite. Los partidos de los dos conjuntos séniors quiere que se conviertan en una fiesta del baloncesto. El equipo de la Segunda FEB mantendrá su horario de la pasada campaña, ya que seguirá jugando los domingos a los 12.00 horas en Vista Alegre. El femenino jugará en Valdeolleros en las tardes de los sábados.