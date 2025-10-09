El Córdoba Futsal encara ante el Ribera Navarra un duelo con valor doble

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad vuelve a la Liga este viernes para disputar su encuentro de la sexta jornada de la Primera División de fútbol sala. El conjunto blanquiverde recibirá en Vista Alegre al Ribera Navarra a partir de las 20.30 horas.

El bloque cordobés afronta en la noche de este viernes un partido de valor doble, ya que tendrá enfrente a un rival directo por la permanencia. La escuadra navarra, como la cordobesa, es una clásica cada temporada en la lucha por la salvación. Por ello, los partidos entre ambos equipos gozan siempre de una especial trascendencia en el transcurso de la temporada. El duelo de este viernes tendrá unas connotaciones similares al de otras campañas. Pese a jugarse en el mes de octubre, los puntos en juego son siempre vitales en estos partidos.

El Córdoba Futsal llega a esta cita en la 13ª plaza con 4 puntos. Los jugadores que entrena Emanuel Santoro tienen un margen de dos puntos sobre la zona de permanencia, que precisamente abre el Ribera Navarra con dos.

Cuatro partidos sin ganar

Los cordobeses llegarán a este partido inmersos en una crisis de juego que ha provocado que acumulen cuatro partidos sin conocer la victoria. Además, llevan tres derrotas seguidas, una fase de la Liga en la que han marcado tres goles y han encajado 16, ya que han cedido frente al Palma Futsal (8-1), el Jimbee Cartagena (1-6) y el Industrias Santa Coloma (2-1).

Sin embargo, en una situación peor vendrá a Córdoba el Ribera Navarra, pues se trata de uno de los tres equipos de la Liga que todavía no conoce la victoria. Solo ha sumado puntos hasta ahora en dos empates, el obtenido en su cancha contra el Santa Coloma (2-2) y el logrado en la cancha del Movistar Inter (3-3).

El conjunto cordobés tendrá que mejorar en varios aspectos de su juego, con respecto a los partidos anteriores, si es que quiere regresar a la senda de la victoria, para así conseguir su primer triunfo de la campaña como local.

Emanuel Santoro, en el encuentro contra el Industrias Santa Coloma. / CÓRDOBA

El equipo menos goleador

Pata empezar deberá mejorar en defensa, ya que ha recibido demasiados goles en los últimos partidos. Las pérdidas de balón son una constante en momentos cruciales de los partidos, unos detalles a corregir, pues a cualquier equipo le acaban costando puntos en los choques. También deberá mejorar su pegada, pues ya en Santa Coloma pudo verse que el Córdoba Futsal necesita demasiadas llegadas al área para marcar un gol. De hecho, con sus ocho goles, es el equipo memos goleador de la categoría, unos guarismos a los que solo se acerca el Noia con 10. Carlos Gómez y Murilo Duarte lideran la tabla de goleadores blanquiverde con dos tantos cada uno.

Emanuel Santoro sigue mientras trabajando para vaciar la enfermaría cuanto antes. Por lo pronto ha recuperado ya a Arnaldo Báez, por lo que Pablo del Moral será la única baja. La ausencia del cierre ha provocado que el jugador del filial Tejada entre en la convocatoria.

El Córdoba Futsal espera contar con una amplia presencia en la grada. Las entradas podrán adquirirse a 10 euros para los adultos y a 5 para los menores de 14 años.