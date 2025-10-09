Un Ángel Ximénez en racha recibe al histórico Ademar León

El Cajasol Ángel Ximénez y el Abanca Ademar León se enfrentarán este viernes a partir de las 20.30 horas en el Alcalde Miguel Salas. El encuentro de la quinta jornada de la Asobal de balonmano lo dirigirán los cántabros Alejandro Hoz y Axel Riloba.

El duelo le llega en un buen momento al conjunto pontano, pues ha ganado sus dos últimos partidos, al Caserío Ciudad Real (27-31) y al Rebi Cuenca (22-21). Sin embargo, los choques ante el Ademar en Puente Genil no le traen buenos recuerdos al Ángel Ximénez, pues hasta ahora solo ha podido sumar una victoria y un empate, pese a que la mayoría de las derrotas llegaron con resultados ajustados. También el Ademar afronta en racha el duelo en la localidad cordobesa, ya que ha sumado cinco puntos en cuatro partidos. Hasta el momento ha derrotado al Cangas (25-29) y al Caserío Ciudad Real (38-31).

El Cajasol Ángel Ximénez saldrá a la cancha mentalizado de que deberá meterse en el partido desde el primer minuto. Un mal inicio podría ser mortal de necesidad, ya que el Ademar no perdona a sus rivales. El bloque pontanés deberá mejorar en sus lanzamientos, pues frente al Rebi Cuenca acumuló demasiados fallos. Frente a los conquenses estuvo por debajo del 50% de acierto, cuando debería estar en los partidos por encima del 70%. El balance defensivo y la portería también deberán mejorar, si es que los de Paco Bustos quieren dar la sorpresa en el encuentro.

Los referentes del Ademar

El extremo derecho Gonzalo Pérez es la mejor baza ofensiva del Ademar, pues hasta el momento lidera la tabla de goleadores de la Asobal con 39 goles, casi a una media de diez por partido. Pérez es también el especialista de los leoneses en los lanzamientos de siete metros. También destaca Darío Saiz, el otro extremo titular. La intensidad es mientras la nota característica de los jugadores de la primera línea. Se trata de un equipo con muchas variantes tácticas, en defensa y en ataque. La portería es una posición que tiene muy bien cubierta, con el iraní Saeid Barkhordari y Álvaro Pérez. Precisamente, Pérez fue el jugador que con sus paradas le ganó el partido al Ademar en el duelo de Puente Genil de la pasada temporada.