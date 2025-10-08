El Sporting hace oficial la llegada de Borja Jiménez hasta 2027

El Sporting ha hecho oficial este miércoles la contratación de Borja Jiménez como nuevo entrenador. La llegada del abulense fue culminada en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA -de este mismo grupo editorail-. El nuevo técnico del equipo asturiano ha firmado hasta 2027 y será presentado en la mañana de hoy en El Molinón. Por la tarde, a las 17.00 horas, dirigirá su primer entrenamiento en una sesión abierta al público en Mareo.

"Borja Jiménez Sáez (Ávila, 1985) es el nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón. El técnico abulense, con reconocida experiencia en las dos máximas categorías del fútbol español, ha firmado un contrato hasta junio de 2027".

El nuevo técnico rojiblanco se estrenó en los banquillos en el Real Ávila CF. Su carrera le llevó a dirigir al segundo equipo del Real Valladolid, al CD Izarra, al Club Rápido de Bouzas y al CD Mirandés, conjunto con el que consiguió su primer ascenso a la Liga Hypermotion.

Una trayectoria ascendente

En el verano de la temporada 2019/20, al frente del Asteras Trípoli FC de Grecia, tuvo su primera experiencia en el extranjero. En el mercado invernal, tomó la dirección técnica del FC Cartagena, finalizando la campaña con su segundo ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Al curso siguiente, en el conjunto albinegro, se estrenó en los banquillos de La Liga Hypermotion. En mayo de 2021, se puso al frente del RC Deportivo en la Primera RFEF, con el que disputó el play-off de ascenso.

En el curso 2023/24, tomó las riendas del CD Leganés, al que ascendió a Primera División tras una gran temporada en la que consiguió el campeonato de la Segunda División. A la campaña siguiente se estrenó con el conjunto madrileño en la élite del fútbol español.

El Real Sporting ha mostrado su satisfacción por la llegada de Borja Jiménez, a quien ha deseado "los mayores éxitos en su nueva etapa como técnico sportinguista".