Karanka: "¿Lamine? A Deco no le he oído hablar de infiltraciones"

Aitor Karanka, director técnico de la RFEF, y los jugadores Marc Cucurella y Mikel Merino participaron en el acto de presentación de la renovación del acuerdo de patrocinio de la empresa de telecomunicaciones TCL con la Real Federación Española de Fútbol para el próximo Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A la conclusión del mismo se abrió un pequeño turno de preguntas y el asunto de la gestión de la lesión de Lamine Yamal fue el que ocupó el máximo protagonismo.

Caso Lamine

Aitor Karanka comenzó apuntando que "hemos zanjado el tema de Lamine con las premisas que se tienen en la Real Federación de Fútbol que son la máxima transparencia, colaboración y cuidado al jugador. A Deco no le he odio hablar de infiltraciones. Creo que el ejemplo de lo que ha ocurrido es lo que dijo Deco, confirmando que la relación es buena entre Federación y club y que el Barça mira por el jugador y aquí también lo hacemos cuidando al futbolista". Preguntado si no ha faltado algo de transparencia por parte de la RFEF, Karanka argumentó que "la Federación salió a hablar hace dos semanas. Transparencia ha habido. La idea de la casa es que clubes, dirección deportiva y servicios médicos estemos conectados y hemos aprendido de esto para que todo salga mejor".

Mikel Merino salió en defensa de la Federación, advirtiendo que "si en algún lado se cuida a los jugadores es en la selección. Los entrenos son individualizados y siempre estén muy pendientes de que no acumulemos minutos. Las charlas son sobre cuidarnos y estar bien. Es todo muy sano y abierto". A lo que Cucurella añadió que "aquí trabajamos a la carta y nos dejan recuperar. Intentan hacerlo lo mejor posible pensando en el bien del jugador".

También fueron preguntados por la posibilidad, cada vez más real, de que el Villarreal-Barcelona se dispute en diciembre en Miami. Para el centrocampista del Arsenal, "Hay muchos puntos de vista y todas las opiniones son válidas. Pero si miramos hacia donde va el fútbol y la sociedad, vemos que la NFL o la NBA están saliendo de sus países. No es malo para la Liga y el fútbol español enseñarse siempre que todos estén de acuerdo. Sobre todo, los aficionados que se quedan sin verlo. La exposición me parece positiva para el fútbol español". A lo que Cucurella añadió: "Es extraño porque nunca se ha hecho. Pero tiene una parte buena porque lo llevas a un sitio que puede ser el principio de algo y puede ayudar al fútbol en el tema económico".