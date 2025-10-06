La Maratón MTB Guzmán El Bueno 2026 abre su inscripción: fecha, recorrido y todos los detalles

Los ciclistas de todo el panorama nacional ya tienen fecha señalada para su agenda. Comienza la cuenta atrás para una nueva edición de la MTB Guzmán el Bueno, la 21ª, que bajo la organización del Club Deportivo Ciclos Cabello y la Brigada Guzmán el Bueno X del Ejército de Tierra tiene fijada su fecha para el sábado 21 de marzo de 2026.

¿Cómo inscribirse?

Desde hoy, 6 de octubre, se pueden formalizar las inscripciones a través de la web de la competición. Más de 3.500 dorsales estarán disponibles. La organización ha vendido en apenas unas horas los primeros 1.000.

La inscripción da derecho a una medalla con la grabación del tiempo, un maillot, bolsa del corredor, dorsal con chip, diploma, consignas, duchas, vestuarios, avituallamiento, comida caliente en la meta, servicio de fisioterapia, aparcamiento para coches y caravanas, servicio médico en la carrera y la meta, fotos, clasificaciones en directo y descuentos en el alojamiento oficial.

Las inscripciones se pueden hacer directamente en la web de la prueba, donde el participante tiene una zona propia en la que podrá realizar cambios en su inscripción, contratar una garantía de cancelación o cambiar de nombre su inscripción, entre otras muchas funcionalidades que facilitarán todas las gestiones que el participante necesite. Tres mil quinientos bikers podrán tomar parte en la competición.

La competición, una de las maratones MTB más duras y técnicas del panorama nacional, volverá con un programa reforzado y el reto de batir sus récords de participación. Miles de bikers viven una experiencia única por la Sierra Morena cordobesa.

Apasionados del ciclismo, grandes especialistas del mountain bike, exciclistas profesionales e incluso ganadores de algunas de las principales carreras ciclistas internacionales se reúnen en una prueba muy apreciada, que ha creado una comunidad de adeptos creciente -bautizada como "los locos de la Guzmán"- y se ha convertido en un reclamo tanto deportivo como turístico en sus casi dos décadas de vida.

Fechas y horarios:

-Cuándo: el sábado, 21 de marzo de 2026 a las 9:00 hasta las 20:00 horas.

-Lugar: Carretera de Obejo, 14350, Cerro Muriano, Córdoba.

¿Cuál es el recorrido?

Más 100 kilómetros de puro mountain bike y 2.000 metros de desnivel acumulado componen la carta de presentación de la Maratón MTB Guzmán el Bueno. Parajes recónditos, naturaleza y unos senderos únicos de la Sierra Morena Cordobesa se conjugarán con un espectacular ambiente y servicios en las zonas de meta en una de las ediciones más novedosas.

Los últimos ganadores

El toledano David Arroyo obtuvo la victoria en la categoría masculina de la pasada edición, celebrada el 26 de abril de este año. El corredor de 45 años obtuvo su segunda victoria en la Guzmán, pues ya ganó en la edición celebrada en el 2022. Arroyo se convirtió en el cuarto ciclista con más de un triunfo en esta carrera, uniéndose con ello a los cordobeses Juan Pedro Trujillo (6), Miguel Muñoz (3) y Víctor Fernández (2).

El primer cordobés y tercero de la general fue José Antonio Trujillo. El castreño de 21 años finalizó en un tiempo de 4.04.19 horas, a 1.58 minutos del triunfador de la carrera. José Antonio Trujillo es hijo del séxtuple ganador de la Guzmán El Bueno, Juan Pedro Trujillo.

La cordobesa Carmen Martín venció en la categoría femenina con una marca de 5.05.27 horas. La aguilarense de 19 años fue la mejor tras dar todo un festival de esfuerzo y técnica.