Doble ración europea en Copa: Palma del Río-Betis y Ciudad de Lucena-Villarreal

La Copa del Rey echa a rodar y lo hace con un hito para el fútbol cordobés. Por primera vez en sus 122 ediciones, cuatro equipos de la provincia están presentes en el cuadro de la primera eliminatoria: Córdoba CF, Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena y Atlético Palma del Río. Un hecho inédito que da dimensión al crecimiento del fútbol provincial y que, además, ha dejado cruces de enorme atractivo...

En esa línea, los blanquiverdes visitarán al Cieza, mientras que los otros tres conjuntos ejercerán como locales: los celestes recibirán a un histórico de Primera como el Villarreal, el cuadro pontano hará lo propio frente al Cartagena y el palmeño protagonizará el duelo más mediático al enfrentarse nada menos que al Real Betis. Todos los encuentros se disputarán a partido único entre los días 28 y 30 de octubre.

Atlético Palma del Río - Real Betis

Tres décadas después, el conjunto palmeño regresa a la competición del KO por la puerta grande. Su contundente victoria en la fase previa ante el Atlético Melilla (10-0 global) le permitió reencontrarse con el torneo, al que no acudía desde la temporada 1991-1992. Entonces, su rival fue precisamente el propio Córdoba CF, que ejerció de verdugo. Hoy, el sorteo ha querido que el destino le depare un cruce de ensueño ante el Real Betis.

«Estoy muy contento de que el equipo de Palma del Río pueda jugar contra un Primera División, creo que es la primera vez en la historia que pasa. Me ha tocado el equipo de mi corazón. Va a ser una experiencia única, el poder jugar con el equipo de mi alma. Va a ser histórico», expresaba Sergio León, delantero palmeño y exjugador bético, tras conocer el resultado del sorteo. El duelo se disputará en el Estadio Sergio León, que ya prepara un ambiente histórico para la ocasión.

Salerm Puente Genil - FC Cartagena

El debut del Salerm Puente Genil en la Copa del Rey también llega con premio. El conjunto rojillo, que logró el ascenso a Segunda Federación el pasado curso, disputará por primera vez el torneo y lo hará ante un rival con recorrido en el fútbol profesional como el Cartagena, recién descendido a Primera Federación tras su paso por LaLiga Hypermotion.

Los de Álvaro Cejudo atraviesan un gran momento en el campeonato, invictos en cinco jornadas y situados a las puertas del play off en el Grupo 4 en plena puesta de largo en la categoría. El duelo servirá para medir la ambición del bloque pontano, que busca seguir agrandando su historia en un escenario de máxima exigencia. Y es que el Efesé, que llevaba instalado en la división de plata durante la última media década, también llega entonado: tercero en el Grupo 2 y empatado a puntos (11) con el Atlético de Madrid B, actual líder de la sección por diferencia goleadora.

Ciudad de Lucena - Villarreal CF

Por otra parte, en Lucena, la Copa del Rey es ya una vieja conocida. El conjunto aracelitano repetirá participación tras su experiencia del pasado curso, cuando cayó por la mínima ante el Leganés (1-2) en un partido extremadamente ajustado. En 2020 ya se había medido al Sevilla, otro gigante andaluz. Ahora, el Villarreal será el tercer equipo de élite que se someta al examen del feudo lucentino en los últimos años.

«Muy contentos, es un gran rival. Viene haciéndolo muy bien durante muchos años. Para Lucena es un premio estar otro año más en Copa y, además, con un Primera División», declaró el capitán celeste, Alberto García, presente en el sorteo celebrado en Las Rozas. Los de Antonio Jesús Cobos llegan reforzados tras su reciente triunfo ante el Córdoba CF B (0-1), en el primer derbi provincial de la temporada dentro del Grupo 10 de Tercera RFEF.

Un formato fiel a la esencia

El sorteo, celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha reunido a 112 equipos de todas las categorías del fútbol español. En esta primera ronda, los emparejamientos se establecen en función de dos criterios: la proximidad geográfica y la diferencia de nivel entre los clubes, garantizando así que los conjuntos modestos puedan disputar sus partidos como locales, al igual que minimizar gastos en desplazamientos.