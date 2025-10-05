La jornada en Tercera | El Lucena se lleva el primer derbi de la temporada superando al Córdoba B

Sabores desiguales dejó el quinto fin de semana de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación, en el que participaron los tres combinados cordobeses, con resultados dispares. Abrió la veda el CD Pozoblanco, que sigue inapelable y se gustó con un claro 0-3 en su visita al necesitado Tomares para seguir comandando la tabla de la sección, mientras que el primer cruce provincial se saldó con triunfo local, en la victoria del Ciudad de Lucena ante el Córdoba CF B (1-0) en el Estadio Ciudad de Lucena.

Ciudad de Lucena - Córdoba CF B (1-0)

El primer cruce vecinal de la temporada arrancó con ritmo y mucha intensidad desde el pitido inicial. Ciudad de Lucena y Córdoba CF B se midieron en un comienzo marcado por la presión alta y el equilibrio en todas las zonas del campo. A los tres minutos, el filial blanquiverde protagonizó la primera gran ocasión del partido, pero Froilán Leal evitó el tanto con una buena intervención que mantuvo el empate.

El duelo siguió parejo, con ambos equipos buscando imponerse y sin un dominador claro. El conjunto lucentino, sin embargo, fue ganando terreno con el paso del tiempo y empezó a llegar con más claridad al área rival. Su insistencia tuvo premio en el minuto 37, cuando Joselillo aprovechó una buena jugada para batir al meta visitante y poner el 1-0 en el marcador.

La segunda mitad mantuvo el guion de equilibrio e intensidad que marcó el primer acto. El bloque califal dio un paso adelante en busca del empate, tratando de generar peligro por bandas y aumentar su presencia en campo contrario. Pese a los intentos del filial blanquiverde, el Ciudad de Lucena se mostró sólido en defensa, con una zaga firme y un Froilán muy seguro bajo palos.

Con el paso de los minutos, los de Antonio Jesús Cobos supieron gestionar su ventaja y mantener el control del juego, sin renunciar a las transiciones rápidas que pudieron ampliar el marcador. El Córdoba CF B lo intentó hasta el final, pero se topó con un rival bien organizado que no concedió espacios. El pitido final confirmó la victoria local (1-0), un triunfo trabajado que permite al Ciudad de Lucena llevarse el primer derbi cordobés de la temporada y recuperar confianza en el campeonato.

Ficha técnica 1 - Ciudad de Lucena: Froilán Leal, Ale Benítez, José Cruz, Manosalva, Manolo Ortiz, Álvaro Tole, Nacho Fernández, Manu Molina, Joseliyo y Hugo Fuentes. Entrenador: Antonio Jesús Cobos. 0 - Córdoba CF B: Alejandro Arévalo, Josema, Dani García, Hashim, Vity, Mario Peregrina, Pablo Muñoz, Dani González, Miguelón, David Ortega y Jona. Entrenador: Gaspar Gálvez. Goles: 1-0 (37’) Joseliyo . Árbitro: Carlos Agraz (C. Extremeño). Tarjetas: a Álvaro Tole (21’), Hugo Fuentes (49’), Alberto García (69’), Aponte (77’). Estadio: Estadio Ciudad de Lucena.

UD Tomares - CD Pozoblanco (0-3)

Por su parte, el CD Pozoblanco firmó una nueva victoria de peso en su visita al Tomares (0-3) y recuperó el liderato en solitario del Grupo 10 de Tercera RFEF. El conjunto de Alberto Fernández salió decidido desde el inicio, dominando el juego y generando las primeras ocasiones claras. Luna rozó el gol en una acción que se marchó por centímetros y, poco después, el tanto de Diawara fue anulado por fuera de juego previo de Abizanda. El empuje blanquillo tuvo premio en el minuto 17, cuando Fran Gómez aprovechó una buena acción colectiva para abrir el marcador y poner por delante a los suyos.

En la segunda mitad, el guion se mantuvo. Los de Los Pedroches llevaron la iniciativa, mostrando superioridad en el ritmo y en la intensidad. La recompensa llegó en el minuto 63, con el segundo tanto firmado por León, que amplió la ventaja y encarriló el encuentro. Ya en el descuento, Calero redondeó el resultado con el 0-3 definitivo, confirmando el gran momento del conjunto pozoalbense. Tres puntos más para un Pozoblanco sólido, que sigue invicto y se mantiene en lo más alto de la clasificación con 13 puntos.