La falta de pegada condena al Córdoba Futsal en su cancha maldita

El Córdoba Futsal acumuló su cuarto partido sin conocer la victoria al perder por 2-1 en la pista del Industrias Santa Coloma, una cancha maldita para los cordobeses, ya que nunca han ganado allí. Los cordobeses pagaron con la derrota su falta de pegada en el partido que cerró la quinta jornada de la Primera División de fútbol sala.

El encuentro arrancó con un ritmo alto por parte de los dos equipos. Carlos Gómez dispuso de la primera ocasión en el minuto 2 con un disparo con su zurda. La réplica local llegó pronto, pues Fabio tuvo que intervenir para evitar el tanto de Tolrá.

Las idas y venidas se sucedían en un partido en el que se enfrentaban dos conjuntos con un potencial ofensivo similar. Cada posesión de balón la peleaban los dos equipos como si fuese la última, conscientes de que cada detalle podría marcar el resultado final del choque. Los jugadores que entrena Emanuel Santoro se defendían con orden y se acercaban a la portería contraria a la menor oportunidad.

Nicolás Marrón controla el balón. / CÓRDOBA

Un error le cuesta el primer tanto a los cordobeses

El choque se fue trabando con el paso de los minutos, con los dos equipos muy mentalizados de no cometer un error que les costara un gol. El fallo que los dos conjuntos intentaban evitar lo cometió el Córdoba Futsal en el minuto 10. Una pérdida de Tomás Pescio en el centro de la cancha la aprovechó el brasileño Leandrinho para inaugurar el marcador.

El tanto le dio moral a un Santa Coloma que pasó a acaparar la posesión de balón. Una larga jugada en ataque del bloque catalán la culminó en gol el japonés Kokoro con un disparo desde el costado derecho del área. El Santa Coloma estaba crecido ante un conjunto cordobés desaparecido por momentos sobre la cancha. Un robo de balón de Leandrinho a Carlos Gómez casi le cuesta el 3-0 a los cordobeses, pues un centro que golpeó en Pescio casi acaba en un tanto en propia puerta.

La peor fase de los cordobeses se vio cortada por unos instantes en el 16. Un balón que se quedó suelto en el área por poco no lo convirtió Titi del Rey en el 2-1. Los cordobeses pudieron marcar de nuevo dos minutos más tarde en un contragolpe que no pudo Zequi culminar en gol, ya que el portero local desvió el balón con apuros. Sin embargo, el marcador no se movió más, por lo que los cordobeses se marcharon al descanso con un 2-0 en contra.

El Córdoba Futsal busca la remontada

El Córdoba Futsal inició la segunda parte dispuesto a meterse de nuevo en el partido cuanto antes. Carlos Gómez se revolvió en el minuto dos con un disparo seco que desvió el guardameta del Santa Coloma. Los cordobeses jugaban entonces mejor que el rival pero les faltaba la pegada necesaria para perforar la portería.

El conjunto local pasó a jugar a ralentizar el partido, sabedor de que jugaba con una renta favorable de dos tantos. Los cordobeses –en este partido vestidos de azul- defendían con una presión alta para intentar recuperar el balón cuanto antes. El minuto 30 pasó sin que se moviera el 2-0 que llevaba inamovible desde la primera parte. El bloque cordobés lo intentaba una y otra vez pero le faltaba el acierto necesario delante de la portería. Carlos Gómez disparó desde el costado derecho pero mandó el balón fuera.

La aparición del portero-jugador en el bloque de Santoro estaba al caer, lo que ocurrió en el minuto 36, a cuatro del final. El fruto llegó pronto, pues Murilo Duarte acortó distancias en el 38 con un disparo desde la esquina derecha. El empate pudo llegar en tres ocasiones en el último minuto pero no llegó y el Córdoba Futsal acabó perdiendo.