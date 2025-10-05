Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala

España sub 19 deja escapar una renta de dos goles y cae en la prórroga de la final del Europeo

El prieguense Pablo Guti y el jugador del Córdoba Futsal B David Fernández han formado parte del equipo subcampeón

Pablo Guti controla en la final del Europeo sub 19 de fútbol sala.

Pablo Guti controla en la final del Europeo sub 19 de fútbol sala. / RFEF

España sub 19 cayó de la manera más cruel que podía hacerlo. A sólo 14 segundos del final, los únicos que fue por debajo en el marcador en todo el partido. Y si lo extendemos al torneo, sólo otros 30 contra UcraniaPortugal revalida su título y los de Albert Canillas se quedan con la miel en los labios tras llegar a ir ganando 0-2 en la segunda parte. El prieguense Pablo Guti (Málaga Ciudad Redonda) y el madrileño del Córdoba Futsal B David Fernández han formado parte de este equipo.

El partido, como era de esperar, fue muy igualado y con mucho respeto por parte de ambos equipos. Los dos se han enfrentado en multitud de ocasiones, aunque ninguna como esta. Y se notaba la responsabilidad y los intentos por minimizar los errores. España fue la primera en intentarlo, pero con el paso de los minutos Portugal encontró su mejor momento. Diogo Sousa y Simao Cordeiro tuvieron las más claras en los minutos 5 y 7.

Sin embargo, España supo aguantar, defenderse e ir ganando metros poco a poco. Javi Bule, con sus incorporaciones, generaba dudas en la defensa lusa y espacios en el ataque español. Y precisamente en una jugada así nació el 0-1. El meta atravesó el centro del campo, sirvió a Miquel y este dejó el balón a Ruano, que no perdonó. Nada menos que 32 goles en 27 partidos es el legado que deja en esta sub-19.

España puede ampliar su ventaja

Una ventaja que pudo incluso ser superior antes del descanso. Añasco, con un taconazo dentro del área, y Olivares, en un balón disputado con el meta casi sobre la línea, tuvieron las ocasiones más claras. Esta escrito que había que sufrir en la segunda parte. 

Y así pasó. Tras el descanso, Portugal volvió a ganar dominio y acechó el área de Javi Bule, que se tuvo que emplear a fondo. Rodrigo Monteiro, con un tiro alto en el área, y Renato Almeida y Simao Cordeiro, en sendos mano a mano, pudieron marcar en tres acciones en apenas un minuto. No lo hicieron y lo pagaron.

España aprovecho su oportunidad y puso tierra de por medio. Olivares luchó el balón con su marcador, superó su agarrón y marcó el segundo a 10 minutos del final. Aunque la alegría no duró demasiado. Minuto y medio después, Simao Cordeiro aprovechaba un balón suelto en el área para volver a apretar el encuentro. Había que seguir sufriendo, y más con el juego de cinco de los lusos. Cuando sólo faltaba 1:54 para el final, Tiago Rodrigues aprovecho un rechace del palo y devolvió las tablas al marcador. Un tanto que llevó el partido a los 10 minutos extra de la prórroga. Allí, Tchuda, a falta de 14 segundos, dio el segundo título a los lusos.

