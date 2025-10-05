España sub 19 deja escapar una renta de dos goles y cae en la prórroga de la final del Europeo

España sub 19 cayó de la manera más cruel que podía hacerlo. A sólo 14 segundos del final, los únicos que fue por debajo en el marcador en todo el partido. Y si lo extendemos al torneo, sólo otros 30 contra Ucrania. Portugal revalida su título y los de Albert Canillas se quedan con la miel en los labios tras llegar a ir ganando 0-2 en la segunda parte. El prieguense Pablo Guti (Málaga Ciudad Redonda) y el madrileño del Córdoba Futsal B David Fernández han formado parte de este equipo.

El partido, como era de esperar, fue muy igualado y con mucho respeto por parte de ambos equipos. Los dos se han enfrentado en multitud de ocasiones, aunque ninguna como esta. Y se notaba la responsabilidad y los intentos por minimizar los errores. España fue la primera en intentarlo, pero con el paso de los minutos Portugal encontró su mejor momento. Diogo Sousa y Simao Cordeiro tuvieron las más claras en los minutos 5 y 7.

Sin embargo, España supo aguantar, defenderse e ir ganando metros poco a poco. Javi Bule, con sus incorporaciones, generaba dudas en la defensa lusa y espacios en el ataque español. Y precisamente en una jugada así nació el 0-1. El meta atravesó el centro del campo, sirvió a Miquel y este dejó el balón a Ruano, que no perdonó. Nada menos que 32 goles en 27 partidos es el legado que deja en esta sub-19.

España puede ampliar su ventaja

Una ventaja que pudo incluso ser superior antes del descanso. Añasco, con un taconazo dentro del área, y Olivares, en un balón disputado con el meta casi sobre la línea, tuvieron las ocasiones más claras. Esta escrito que había que sufrir en la segunda parte.

Y así pasó. Tras el descanso, Portugal volvió a ganar dominio y acechó el área de Javi Bule, que se tuvo que emplear a fondo. Rodrigo Monteiro, con un tiro alto en el área, y Renato Almeida y Simao Cordeiro, en sendos mano a mano, pudieron marcar en tres acciones en apenas un minuto. No lo hicieron y lo pagaron.

España aprovecho su oportunidad y puso tierra de por medio. Olivares luchó el balón con su marcador, superó su agarrón y marcó el segundo a 10 minutos del final. Aunque la alegría no duró demasiado. Minuto y medio después, Simao Cordeiro aprovechaba un balón suelto en el área para volver a apretar el encuentro. Había que seguir sufriendo, y más con el juego de cinco de los lusos. Cuando sólo faltaba 1:54 para el final, Tiago Rodrigues aprovecho un rechace del palo y devolvió las tablas al marcador. Un tanto que llevó el partido a los 10 minutos extra de la prórroga. Allí, Tchuda, a falta de 14 segundos, dio el segundo título a los lusos.