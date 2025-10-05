Un empate con sabor a poco para el Salerm Puente Genil ante La Unión

Con sensación de haberse escapado el triunfo quedó el Salerm Puente Genil. Los de Álvaro Cejudo firmaron un partido completo, con dominio, ocasiones y empuje, pero la falta de acierto en los metros finales les impidió superar a La Unión. El empate sin goles (0-0) deja a los pontaneses con un nuevo punto en el casillero.

Buen inicio rojinegro

El encuentro comenzó con ritmo y ambición por parte de los locales. Apenas se habían disputado tres minutos cuando Azael probó suerte con un potente disparo desde fuera del área que obligó a intervenir al meta visitante. Los pontaneses se mostraron decididos a tomar el mando y, poco después, Cacho rozó el 1-0 tras una jugada colectiva bien trenzada, pero Adrián Fernández evitó el tanto con una gran parada.

Durante los primeros compases, el partido fue intenso e igualado, aunque los rojinegros lograron instalarse en campo rival y generar las ocasiones más claras. La Unión, por su parte, se mantenía ordenada y buscaba salir al contragolpe, aunque sin inquietar en exceso a Benito del Valle.

Con el paso de los minutos, los visitantes empezaron a ganar metros y a equilibrar el duelo, pero el Salerm siguió insistiendo. En el minuto 33, Ismael García protagonizó la ocasión más clara de la primera mitad, con un disparo ajustado que obligó a Adrián Fernández a firmar una parada de mérito. El tramo final del primer tiempo fue claramente local: dominio, ocasiones y sensación de peligro constante, aunque el gol seguía resistiéndose. El 0-0 con el que se llegó al descanso no hacía justicia a lo visto sobre el césped del Manuel Polinario.

Persistencia sin recompensa

La segunda parte mantuvo el mismo guion. Los de Puente Genil salieron decididos a romper la igualdad, buscando profundidad por las bandas y pisando el área rival con frecuencia. Sin embargo, fue Jaime Santos, de La Unión, quien protagonizó la ocasión más peligrosa para los visitantes con un disparo que rozó el palo. A partir de ahí, los rojinegros retomaron el control, empujando con insistencia, pero sin encontrar el acierto necesario.

El partido se volvió más abierto con el paso de los minutos, aunque el Salerm nunca perdió la compostura ni la intensidad. En el minuto 80, Asier Grande fue expulsado por doble amarilla, dejando a La Unión con diez. Ese detalle dio todavía más impulso a los de Cejudo, que se volcaron en ataque en busca del gol que premiara su insistencia.

Ya en el descuento, los pontaneses dispusieron de una doble ocasión clarísima: primero Ismael García y después Juanjo Carmona rozaron el tanto, pero el balón se negó a entrar. Fue el reflejo de un partido en el que el esfuerzo y la propuesta no encontraron la recompensa merecida.