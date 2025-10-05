El Coto Córdoba abre la Segunda FEB con un triunfo de prestigio en León

El Coto Córdoba de Baloncesto abrió la competición en la Segunda FEB con una meritoria victoria en la cancha de la Cultural y Deportiva Leonesa (82-92). El partido no pudo ser más apretado, ya que se decidió en la prórroga con un parcial de 4-14 para el equipo que entrena Gonzalo Rodríguez.

El conjunto cordobés pasó sus peores momentos en el primer cuarto, pues en el minuto 9 perdía por 11 puntos (27-16). La mayor profundidad de su banquillo le sirvió para darle la vuelta al choque en el segundo cuarto (31-34, minuto 15). Al descanso vencían los cordobeses por 41-44.

El Coto pudo romper el choque en el inicio del tercer cuarto. Tres tiros libres anotados por Alejandro Rodríguez le otorgaron una renta de 8 puntos (41-49). Sin embargo, los leoneses remontaron justo a continuación con nueve puntos consecutivos (50-49). El cuarto acabó con un punto de ventaja para los locales (62-61).

El choque entra en el tramo decisivo

El partido no pudo estar más igualado, con ventajas cortas para ambos equipos. En el último minuto se entró con el choque empatado a 76 puntos. Black anotó el 76-78 con una espectacular entrada a 18 segundos de la bocina. El local Adriá Rodríguez forzó la prórroga con una canasta de dos a 7 segundos del final (78-78).

El Coto encarriló el triunfo con un parcial de salida de 0-7 en el tiempo suplementario (78-85). Un triple del cordobés Gonzalo Orozco fue vital en esos momentos. Los cordobeses acabaron llevándose una victoria importante en su estreno en la Liga. El duelo acabó con el entrenador del Coto, Gonzalo Rodríguez, pidiendo un tiempo muerto a 3.7 segundos del final ganando por 82-92, una decisión que un grupo de aficionados protestaron desde la grada.

El próximo domingo a las 12.00 horas recibirá al Ponferrada en el primer partido de Liga de la temporada como local.