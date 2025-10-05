El Cajasol Ángel Ximénez logra su primera victoria como local con un final de infarto

El Cajasol Ángel Ximénez se impuso por la mínima al Rebi Cuenca con un gol de Dani Serrano en un último minuto de infarto. Los locales acabaron venciendo por 22-21 (11-10 al descanso) en este encuentro de la cuarta jornada de la Liga Asobal de balonmano. La nota más positiva la dio la excelente actuación del portero Álvaro de Hita. Lo peor llegó con la lesión del lateral argentino del Rebi Cuenca Santi Barceló.

El partido comenzó con los manchegos controlando el tiempo y marcador en los primeros minutos, gracias a lo cual dominaban por tres goles (2-5) en el minuto 11. Eran unos momentos en los que no entraban los lanzamientos de Lucas Aizen. Además, los que iban entre los tres palos los neutralizaba Tonicher.

La reacción local llegó con un gol de David Estepa y otro de Álvaro de Hita de portería a portería. El marcador se apretó, aunque con el Cuenca siempre por delante. La lesión de Santi Barceló en el minuto 25, cuando vencían los conquenses por 8-9, cambió la dinámica del choque, pues el Ángel Ximénez remontó (10-9) para llegar al descanso con un gol de ventaja (11-10). El cubano Claudio Ramos destacó con tres goles en la recta final de la primera parte. De Hita mantuvo por momentos a su equipo en el partido al firmar unas estadísticas de un 50% de paradas.

El Cajasol Ángel Ximénez, en una acción defensiva. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

El conjunto pontanés logra su máxima renta

La segunda mitad arrancó con un parcial de 3-0 en dos minutos que le dio al Ángel Ximénez la máxima renta del partido (14-10, minuto 32). Mientras, Álvaro de Hita seguía a lo suyo, pues en los tres minutos iniciales paró tres lanzamientos más.

Los pontanos entraron a continuación en una crisis en el juego ofensivo que acabó con un empate a 16 goles en el minuto 45. Tonicher paró su segundo lanzamiento de siete metros con los de Paco Bustos en su peor momento. El entrenador pontano tuvo que pedir un tiempo ante el desconcierto local, en defensa y en ataque. Con la incertidumbre en el electrónico se entró en los diez últimos minutos. De Hita seguía parando, para así seguir manteniendo vivo a su equipo.

El Ángel Ximénez logró una diferencia favorable de dos goles en el minuto 52 (19-17). Sin embargo, un parcial de 0-2 volvió a dejar las cosas como estaban (19-19, minuto 54). Los locales vieron cerca la derrota al situarse por delante el Rebi Cuenca a menos de dos minutos del final (20-21, minuto 58). Lucas Aizen marcó el empate a 21 en el 59. El Cuenca tuvo una posesión para volver a situar por delante a su equipo pero falló, lo que aprovechó Dani Serrano para marcar el tanto de la victoria a 10 segundos de la bocina.