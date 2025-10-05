Balonmano | Asobal
Cajasol Ángel Ximénez: resultados y clasificación de la Liga Asobal de balonmano
La trayectoria, jornada a jornada, del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil en el campeonato
El Cajasol Ángel Ximénez venció por 22-21 al Rebi Cuenca en su partido de la 5ª jornada de la Liga Asobal, un triunfo que le sirvió para consolidarse en la zona templada de la tabla. El equipo cordobés está inmerso en la Liga Asobal de balonmano de la temporada 24-25, competición en la que se encuentra por duodécima temporada consecutiva. El conjunto pontanés, entrenado por el cordobés Paco Bustos, aborda un curso en el que el objetivo es lograr la permanencia con la mayor holgura posible y acercarse a la octava plaza.
Todos los detalles de la jornada
Todo lo que ocurra en cada jornada de la Liga Asobal lo puedes seguir en Diario Córdoba, con información de la actualidad del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. Aquí puedes comprobar los resultados de cada jornada, de cada partido del Ángel Ximénez y del resto de los rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada.
El sistema de competición: Europa y los descensos
Un total de 16 conjuntos conforman la Liga Asobal del balonmano español. El campeonato regular tendrá su ecuador en diciembre, cuando se disputará la 15ª jornada. La liga parará en enero, para regresar en la primera semana de febrero, una vez finalizado el Mundial de selecciones. La fase regular concluirá el 31 de mayo. Los dos primeros conseguirán una plaza en Europa de cara a la campaña siguiente, el campeón en la Liga de Campeones y el segundo en la EHF European League. Los dos últimos perderán la categoría. El conjunto clasificado en el puesto 14 y el segundo de la División de Honor Plata jugarán una promoción a ida y vuelta los días 4 y 8 de junio, con el premio de una plaza en la Asobal de cara a la siguiente campaña para el ganador.
Los cuatro primeros a la conclusión de la primera vuelta jugarán la Copa de España –anteriormente llamada Copa Asobal- los días 8 y 9 de febrero. El ganador de esta competición conseguirá una plaza en la EHF European League de la campaña 25-26.
La Final a 8 de la Copa del Rey se jugará del 6 al 8 de junio. El ganador de la competición obtendrá una plaza en la EHF European League de la campaña 25-26.
