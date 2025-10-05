Alonso, piloto del día: "Es un milagro, nadie mira nuestras carreras"

Fernando Alonso ha firmado una soberbia actuación en Singapur. Contra viento y marea. De salida, con blandos, ha acertado y ha ganado la posición a Bearman y Hadjar para situarse octavo, pero tras completar 28 vueltas dando el máximo, Aston Martin ha echado por tierra su ventaja en la única parada de la carrera. Un lentísimo pitstop por un problema en la pistola que ajusta el neumático le ha hecho perder todo lo ganado en pista.

Fernando no se ha rendido. Primero ha ‘asustado’ a su ingeniero de pista cuando le recordó: “Te quedan 34 vueltas”. Alonso le ha replicado. "Si me hablas en cada vuelta apagaré la radio. Después de eso, ha vuelto a la carga. Tras superar de nuevo a Bearman, ha dado 'caza' a Hadjar con un genial adelantamiento: “Trofeo para el héroe del día”, ha reclamado con ironía.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

El público se lo ha reconocido, votándole como piloto del día: “Es un milagro. Nadie mira a nuestras carreras. A veces sales 20º y acabas sexto y el piloto del día suele ser uno que salió primero y acaba tercero, o sea que no tiene mucho que ver eso”, ha ironizado.

Tampoco le ha gustado que Hamilton terminara delante de él después de reconocer que iba sin frenos, con el consiguiente riesgo que implica: “"¡No me lo puto creo!", ha repetido con insistencia al cruzar la meta. “"¿Es seguro pilotar sin frenos? Esto debería ser una puta séptima posición. No puedes pilotar como si estás solo en pista. Ayer no respetó la bandera roja y hoy, pista libre para ellos...es demasiado" .

Tras la carrera, ante los micrófonos de DAZN, Fernando ha vuelto a hablar de Hamilton. “Me lo dijeron a dos vueltas del final y acabé a una décima de él. Da un poco de rabia, pero creo que está siendo investigado por límites de pista. Cuando no tienes frenos tampoco es que puedas saltarte la pista porque todos tenemos que hacer la pista con o sin frenos. Aunque él tiene siempre un poco de tolerancia ojalá hoy sea un poco menos”, ha sugerido a la espera de la decisión de los comisarios. Hace unos minutos, se ha conocido que Hamilton recibe 5" por límites de pista y en consecuencia Alonso es séptimo.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

De cualquier forma, Alonso se ha despedido con una sonrisa de alivio: “Son puntos importantes, los necesitamos en las carreras que faltan. Creemos que podemos puntuar en dos o tres carreras con suerte y esta era una de ellas. La verdad es que había que darlo todo aquí. Cuando toque un fin de semana más difícil, habrá que hincar la rodilla y aceptar que no somos rápidos. Hoy lo éramos y aprovechamos la oportunidad”.

“Ha sido una carrera difícil como esperábamos. Como todos los pequeños puntos que vamos cogiendo este año hay que sufrirlos, lucharlos, pelearlos, meterse en el barro por ellos e intentar pescar lo que se pueda. Nunca hemos tenido algún regalo, que vayas el 12º y de repente te encuentres octavo. Es un poco al revés. Son pequeñas recompensas”.

“Hemos luchado bien. El coche iba muy rápido y en la primera parte de carrera con las blandas abrimos un buen hueco, aguantaron bien, más de lo que esperábamos. Tuvimos una parada lenta, pero aun así el coche iba muy rápido en la segunda parte de carrera y volvimos al sitio que estábamos. Un poco más de acción, pero una buena carrera”, ha zanjado Alonso.