Siete equipos lucharán por objetivos diversos en la N1 Nacional

Este sábado ha dado comienzo la Liga en la N1 Nacional, la quinta categoría nacional del baloncesto. El Coto Córdoba y el Gestión y Calor Cordobasket competirán en la categoría femenina. El Coto debutará en la Liga con una plantilla entrenada por Miguel Ángel Aguayo. El jienense Nacho Criado dirigirá al equipo de la entidad que preside Ángel Lopera. El Coto ha debutado con una amplia victoria por 83-35 sobre el Cádiz Gades.

La categoría masculina cuenta con cinco conjuntos de la provincia, pues van a participar dos equipos de Lucena (Visobath Al-Yussana y Coto Lucena), además del CDB Cabra, La Rambla Ciudad Alfarera y Codimar Puente Genil. El Coto y La Rambla son novedades en la competición. El bloque rambleño estará liderado por el base internacional Lucas Muñoz.

Los objetivos

Luchar por una plaza en las eliminatorias por el ascenso a la Tercera FEB es el objetivo de muchos de ellos. Otros lucharán por consolidar sus respectivos proyectos.