Baloncesto | N1 Nacional
Siete equipos lucharán por objetivos diversos en la N1 Nacional
El Coto Córdoba debuta en la categoría femenina con Miguel Ángel Aguayo como técnico
Este sábado ha dado comienzo la Liga en la N1 Nacional, la quinta categoría nacional del baloncesto. El Coto Córdoba y el Gestión y Calor Cordobasket competirán en la categoría femenina. El Coto debutará en la Liga con una plantilla entrenada por Miguel Ángel Aguayo. El jienense Nacho Criado dirigirá al equipo de la entidad que preside Ángel Lopera. El Coto ha debutado con una amplia victoria por 83-35 sobre el Cádiz Gades.
La categoría masculina cuenta con cinco conjuntos de la provincia, pues van a participar dos equipos de Lucena (Visobath Al-Yussana y Coto Lucena), además del CDB Cabra, La Rambla Ciudad Alfarera y Codimar Puente Genil. El Coto y La Rambla son novedades en la competición. El bloque rambleño estará liderado por el base internacional Lucas Muñoz.
Los objetivos
Luchar por una plaza en las eliminatorias por el ascenso a la Tercera FEB es el objetivo de muchos de ellos. Otros lucharán por consolidar sus respectivos proyectos.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Cuatro parcelaciones más avanzan en Córdoba en la legalización y dotación de servicios
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco
- El Ayuntamiento de Montilla suspende las licencias de nuevas instalaciones energéticas