El Salerm Puente Genil busca reencontrarse con la victoria ante La Unión

El Salerm Puente Genil regresa este domingo (12.00 horas) al Manuel Polinario con la intención de volver a saborear la victoria en Segunda RFEF. El rival será La Unión, un adversario directo en la tabla que llega en buena dinámica y que aspira a asentarse en la zona noble. El encuentro se presenta como un duelo de alto voltaje, con ambos equipos igualados a ocho puntos y separados solo por la diferencia de goles: los pontaneses ocupan la tercera posición, mientras que los ahora visitantes están instalados en la cuarta.

El estreno liguero del conjunto pontanés está siendo más que positivo. No conoce aún la derrota en su puesta de largo en la cuarta categoría tras el ascenso de la pasada temporada. Los de Álvaro Cejudo han demostrado solidez y personalidad, incluso frente a rivales de peso. En las últimas tres jornadas firmaron un triunfo de prestigio en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva (1-2) y dos empates consecutivos contra UCAM Murcia (1-1) y Atlético Malagueño (0-0), además de la victoria del estreno ante el Xerez CD. Resultados que permiten mantener la condición de invictos, aunque también dejan la sensación de que el equipo necesita reencontrarse con la victoria para no perder impulso.

El Manuel Polinario, clave en el camino

Hacer del Manuel Polinario un fortín es una de las prioridades. El apoyo de la afición ha sido fundamental en este inicio de curso y se espera que este domingo vuelva a ser un factor diferencial. El Salerm ha demostrado ser competitivo en cualquier escenario, pero ante un rival directo como La Unión, sumar tres puntos en casa cobra aún más importancia.

Los pontaneses cuentan con argumentos sólidos: una defensa que apenas ha concedido goles (3) y un ataque (5) que, aunque necesita mejorar su acierto en los últimos metros, siempre genera ocasiones.

La Unión, un rival en forma

Enfrente estará La Unión, que llega lanzado tras encadenar dos victorias consecutivas frente al Melilla (1-0) y al Lorca Deportiva (1-2). Antes, había empatado contra el Xerez DFC, lo que confirma que atraviesa un momento dulce. Con siete de los últimos nueve puntos en el bolsillo, los de la Región de Murcia han dado un paso adelante en la clasificación y afrontan la visita a Puente Genil con la moral alta.

El curso pasado ya demostraron ser un equipo competitivo, terminando la Liga regular en puestos de play off y midiendo sus fuerzas con el Torrent en la primera eliminatoria de ascenso a Primera RFEF. Aunque quedaron eliminados tras caer en ambos partidos (1-2 y 0-2), dejaron claro que son un conjunto diseñado para pelear en la parte alta. Este año han vuelto a confirmar esa ambición, con un bloque que combina experiencia y solidez defensiva.

Choque de aspiraciones

La cita en el Manuel Polinario, por tanto, mide dos proyectos que comparten un mismo objetivo: consolidarse en Segunda RFEF y aspirar a cotas más altas. Tanto Salerm como La Unión han arrancado la temporada con paso firme y saben que cada enfrentamiento directo puede resultar decisivo en la pelea por los puestos de play off.