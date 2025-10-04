La pegada del Leganés doblega al Deportivo Córdoba

Segunda salida para el Deportivo Córdoba en este inicio de liga, y segunda derrota de la temporada para las jugadoras de Rafa García, y similitudes entre ambos encuentros, toda vez que tanto en la jornada inaugural en Majadahonda como en ésta en Leganés, consiguieron adelantarse en el marcador y mantenerse con el encuentro igualado al descanso, antes de que en la segunda mitad el rival hiciera valer su superioridad física para dejar los puntos en casa.

Tras unos primeros minutos de llegadas en ambas áreas, la suerte sonrió a las cordobesas cuando a los siete minutos, Noema, en línea de fondo, metió el balón al área y entre la defensora Naiara y la guardameta desviaron el esférico a su propia portería. Reaccionó de inmediato el equipo del sur de Madrid, que consiguió dar la vuelta al marcador aún en la primera parte gracias al acierto de Rocío y Nerea, que aprovecharon sendas imprecisiones en la zaga califal. Con 2-1 se llegó al intermedio.

Tres goles en tres minutos dictan sentencia

A vuelta de vestuarios, el Leganés puso tierra de por medio con tres goles en tres minutos que pusieron muy cuesta arriba el encuentro para las deportivistas. Lucía, Beatriz e Iraia dejaron el choque visto para sentencia a base de empuje y sacando partido a los errores en salida de balón de las visitantes. A pesar de lo abultado del marcador, el Deportivo Córdoba no quiso irse del partido y empezó a acumular llegadas sobre la portería local, incluido un disparo al palo de Inma Sojo. No obstante, Anita castigó más si sabe la valentía andaluza, y asestó el 6-1 a cinco minutos de la conclusión.

A tres del final, las cordobesas encontraron el premio que tanto habían merecido, y en una buena combinación entre Martina y Neiva, la jienense puso el balón al segundo palo para que MJ hiciera el 6-2, estrenando así su historial goleador en Segunda división. Aún tendría tiempo Beatriz para establecer el definitivo 7-2 que supone para las cajistas su segunda goleada en contra en este arranque de competición.

La siguiente cita del Deportivo Córdoba será el próximo sábado a partir de las 16.00 horas ante el Granada, que será también el primer encuentro de las blanquiverdes en Vista Alegre en este curso.