El Palma del Río sella su pase a la Copa del Rey con otro festín ante el Atlético Melilla

Por trabajo, méritos y, todo sea dicho, un arsenal de goles, el Atlético Palma del Río se había ganado su sitio en el bombo de la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026 ya en la ida ante el Atlético Melilla en el Campo de Fútbol ‘La Espiguera’, aunque en el Estadio Sergio León se encargó de confirmarlo, y por la mejor vía: con otra abultada victoria (5-0). Y es que los pupilos de Fran Sedano no bajaron el ritmo en su última cita copera antes de medirse a un rival de Primera División, superando por la vía rápida al endeble conjunto norteafricano, al que desde el pitido inicial se le pusieron las cosas aún más cuesta arriba…

Apenas nueve minutos de juego bastaron para dejar aún más desbalanceada la eliminatoria. Precisamente, una dura entrada sobre el local Fran Rodríguez acarreó una temprana expulsión en los visitantes, que quedaron con diez efectivos en la cancha y con el grueso marcador de 0-5 aún vigente tras la goleada cordobesa en la ida. Y conforme a lo lógico, el cántaro se acabó rompiendo por donde más agua caía…

Tras algo de tanteo, Fran Arjona abrió la lata con el 1-0, que suponía la media docena de goles de ventaja en el global de la fase. Volvió a aparecer el punta ex del Campana al filo del descanso, ampliando el correctivo.

Sentencia con tranquilidad

Dos tantos por encima, el monólogo se mantuvo en la segunda mitad. Otra expulsión más se contabilizó en los melillenses, ésta muy protestada desde su área técnica. Incluso cierto revuelo se levantó en los banquillos, aunque la cita siguió su curso conforme a lo esperado. Y eso fueron, con superioridad de dos hombres en el campo, más goles: ampliaron el correctivo Fran Rodríguez, Manuel Pablo y Fran Cano, llevando al 5-0 final, correspondiente al 10-0 definitivo en el marcador añadido entre los dos duelos.