Noticias sobre Fernando Alonso en Marina Bay

Después de un complicado Gran Premio de Azerbaiyán, donde Fernando Alonso (Aston Martin) terminó decimoquinto y lejos de los puestos de cabeza, la atención del piloto asturiano ya se centra en la próxima carrera del Mundial de Fórmula 1: el Gran Premio de Singapur, una de las citas más icónicas del calendario y un trazado que históricamente le ha sentado bastante bien.

Alonso, doble campeón del mundo y todavía competitivo a sus 44 años, sabe que en Marina Bay su experiencia y habilidad en circuitos urbanos pueden marcar la diferencia. El ovetense ha demostrado a lo largo de su carrera una relación especial con este trazado: ganó aquí en 2008, en la primera edición nocturna del GP, y volvió a festejar en 2010, logrando incluso su único Gran Chelem (pole, todas las vueltas lideradas, victoria y vuelta rápida). Además, ha sumado varios podios en ediciones posteriores, confirmando que es un circuito donde se siente cómodo y suele rendir al máximo.

Tras el GP de Azerbaiyán, Alonso comentó con su característico humor y claridad: "Cuando salgo delante, pasa de todo; pero cuando salgo detrás o sin opciones, no pasa nada y hacemos 51 vueltas rodando por detrás". La mala suerte en Baku, con un coche que no estuvo a la altura de sus expectativas, no empaña su motivación para Singapur, donde confía en que el Aston Martin pueda ofrecer un mejor rendimiento y le permita luchar nuevamente por los puntos.

Actualmente decimocuarto en el Mundial con 30 puntos, Alonso encara este fin de semana con la ambición de seguir sumando y demostrar que, incluso en esta segunda juventud de su carrera, sigue siendo uno de los pilotos más inteligentes y estratégicos de la parrilla. Con su experiencia y talento, el GP de Singapur se presenta como una oportunidad ideal para que el asturiano recupere protagonismo y busque un buen resultado en un trazado que históricamente le ha dado alegrías y algún disgusto también.

Polémica del ‘crashgate’

De hecho, uno de los pasajes más polémicos de la trayectoria del bicampeón del mundo tuvo lugar precisamente bajo los focos de Marina Bay hace ahora 17 años. El 'Crashgate' de Singapur es uno de los escándalos más recordados de la Fórmula 1 moderna y tuvo lugar durante el Gran Premio de Singapur de 2008, la primera carrera nocturna de la historia del campeonato. Ese día, Fernando Alonso se llevó la victoria, pero años después se supo que su triunfo estuvo condicionado por un controvertido plan interno de su equipo, Renault.

En la sesión de clasificación, Alonso había mostrado un rendimiento sólido que le hacía soñar con la Pole Position, pero un problema de combustible lo dejó fuera en la Q2, obligándolo a salir desde la decimoquinta posición en parrilla. La situación complicaba sus opciones de victoria, y fue entonces cuando se produjo la maniobra que cambiaría el rumbo de la carrera.

Previo al inicio de la prueba, los directivos de Renault, Flavio Briatore, jefe del equipo, y Pat Symonds, director técnico, se reunieron con Nelson Piquet Jr., compañero de Alonso. Durante esa reunión, le solicitaron que provocara un accidente intencionado durante la carrera, de modo que el Safety Car se activara y Alonso pudiera escalar posiciones más rápidamente. Piquet, preocupado por su futuro en el equipo y la renovación de su contrato, aceptó la instrucción.

La ejecución del plan ocurrió en la vuelta 14, cuando Piquet chocó contra el muro en la curva 17. El Safety Car entró en pista, lo que permitió a Alonso adelantar a varios rivales estratégicamente al detenerse en boxes en el momento adecuado. Gracias a esto, el asturiano logró colocarse al frente del pelotón y ganó la carrera, mientras que los espectadores y el público en general desconocían lo que realmente había sucedido tras bambalinas.

La verdad salió a la luz casi un año después, cuando Nelson Piquet Jr., tras ser despedido de Renault, decidió revelar los hechos ante la FIA, apoyado por su padre. Piquet explicó que se sintió coaccionado por Briatore, temiendo que su carrera en el equipo se viera comprometida si no seguía las instrucciones. La FIA abrió una investigación formal y citó a todos los implicados.

El resultado de la investigación fue severo para los directivos del equipo: Flavio Briatore recibió una prohibición de por vida para participar en eventos de Fórmula 1, mientras que Pat Symonds fue sancionado con cinco años de suspensión. Alonso y Piquet Jr. quedaron sin sanción directa, ya que no se pudo demostrar la implicación del piloto asturiano en la planificación del accidente, y Piquet Jr. recibió inmunidad por testificar.

Aún hoy, el Crashgate sigue siendo un ejemplo de cómo las decisiones detrás de escena pueden alterar el resultado de una carrera y marcar un antes y un después en la historia del deporte, dejando preguntas sobre ética y responsabilidad en la Fórmula 1.

Cómo ha quedado Fernando Alonso en el GP de Singapur

Al año siguiente, el asturiano volvió a subir al podio pese a contar con un Renault poco competitivo, y en 2010 logró con Ferrari su segunda y última victoria en el trazado asiático, completando además su único Gran Chelem: pole position, liderar todas las vueltas, victoria y vuelta rápida. Sus resultados posteriores en Singapur, en 2012, 2013 y 2014, confirmaron la especial afinidad del bicampeón del mundo con este circuito.

Durante su etapa en McLaren, sin embargo, la suerte le fue esquiva, especialmente en 2017, cuando una gran salida le colocaba en posición de aspirar a un tercer puesto, hasta que un accidente múltiple arruinó sus opciones.

En 2023, su primer año con Aston Martin, la carrera no resultó mejor: Alonso terminó en la decimosexta posición, dejando un sabor amargo tras tantas buenas actuaciones en Singapur a lo largo de su carrera. Con mejor sabor de boca terminó la carrera de 2024, en la que finalizó en octava posición, sumando así 4 puntos.