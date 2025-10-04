La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena y el Córdoba B se cruzan en el primer derbi de la temporada

La jornada cinco del Grupo 10 de Tercera RFEF llega cargada de interés para los representantes cordobeses, con dos citas de peso en el calendario. Por un lado, el CD Pozoblanco afronta una nueva salida con la ambición de mantener su buen inicio de temporada y seguir en la parte alta de la clasificación. Por el otro, el Ciudad de Lucena y el Córdoba B se verán las caras en el primer derbi provincial del curso, un choque en el que ambos equipos buscan reivindicarse tras caer en su último duelo.

Ciudad de Lucena-Córdoba B (Domingo, 18.30 horas)

El primer cruce entre representantes cordobeses de la temporada enfrentará al Ciudad de Lucena y el Córdoba B, dos equipos con necesidades similares pero con trayectorias distintas en este arranque liguero. Un duelo que se espera intenso, marcado por la rivalidad y la ambición de dos combinados que llegan con la necesidad de reivindicarse tras una pasada jornada complicada.

Los de Antonio Jesús Cobos ejercerán de locales y tratarán de hacer valer el factor campo, una de sus grandes bazas. En su feudo, el equipo aracelitano ha mostrado solidez, como reflejaron las victorias ante Conil (4-1) y Utrera (3-2). Sin embargo, las salidas han sido su asignatura pendiente en este inicio de temporada, con derrotas frente al Atlético Central (1-0) y Chiclana (3-1). Los celestes necesitan recuperar la confianza y saben que el apoyo de su afición puede ser determinante en un duelo de tanta exigencia.

Enfrente estará un Córdoba B que también llega con cuentas pendientes. Los de Gaspar Gálvez cayeron la pasada jornada ante el Bollullos (0-1), encajando su primera derrota del curso, y viajan a Lucena con el objetivo de retomar la buena dinámica de las primeras fechas. El filial blanquiverde ha arrancado con paso firme, sumando siete de los 12 puntos en juego. Tras empatar en su debut frente al Atlético Onubense (1-1), el equipo enlazó dos victorias importantes contra la Balompédica Linense (2-0) y el Sevilla C (1-2), que reforzaron la confianza de un grupo que quiere asentarse en la parte alta de la clasificación.

El derbi llega, por tanto, en un contexto donde los dos equipos necesitan el triunfo. El conjunto celeste, para confirmar que su campo puede seguir siendo un fortín y volver a situarse en la parte noble de la tabla; el Córdoba B, para demostrar que su derrota frente al Bollullos fue solo un traspié y consolidar sus aspiraciones de pelear por objetivos ambiciosos.

UD Tomares-CD Pozoblanco (Domingo, 12.00 horas)

Previamente, a partir de las 12.00 horas, el CD Pozoblanco también abordará una nueva salida con la intención de mantener su condición de invicto y seguir en la zona alta de la tabla. Los de Alberto Fernández vienen de empatar en el feudo del San Roque de Lepe (0-0) y, aunque ya no lideran la tabla, se mantienen igualados a puntos (10) con el Cádiz B, actual primer clasificado. El arranque de curso de los blanquillos está siendo muy positivo, firmando tres victorias: ante el Ceuta B (3-0), el Coria (1-2) y el Castilleja (1-0). El conjunto de Los Pedroches se está confirmando como uno de los aspirantes en este arranque liguero, no solo por los resultados, sino también por las sensaciones. Ahora, lejos del Nuestra Señora de Luna, buscarán prolongar la buena dinámica y refrendar sus aspiraciones ante un rival que llega con la necesidad de sumar.

Enfrente estará un Tomares necesitado de puntos y en pleno bache de resultados. El cuadro sevillano aún no conoce la victoria en este inicio de campeonato y solo ha podido rescatar dos empates, frente a San Roque de Lepe (1-1) y Castilleja (0-0). Las derrotas ante Utrera (2-0) y Dos Hermanas (3-0) lo han arrastrado a la zona de descenso, por lo que la cita se presenta clave para los de casa. Dos realidades opuestas que medirán fuerzas en un choque donde los hispalenses necesitan reaccionar para no quedar más descolgados.