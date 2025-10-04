El Cross Ciudad de Córdoba convoca a cerca de 200 miembros de las instituciones públicas y los cuerpos de seguridad

La base de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X, ha acogido la 18ª edición del Cross Ciudad de Córdoba, Memorial Cabo 1º Soria Toledo, en recuerdo del cabo 1º fallecido en 2015 en el Líbano mientras se encontraba desplegado en misión internacional bajo mandato de Naciones Unidas.

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba ha sido en esta ocasión el responsable de la organización. La cita ha contado con la participación de numerosas instituciones y organismos públicos de la provincia, tales como la Comandancia de la Guardia Civil, el Servicio de Extinción de incendios y Salvamento del ayuntamiento, Instituciones Penitenciarias, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Universidad de Córdoba. Casi doscientos corredores han asistido a la carrera, lo que reafirma la consolidación de este trofeo como una cita de referencia en el ámbito institucional y deportivo.

El recorrido, idéntico al de ediciones anteriores, ha transcurrido por un circuito de 2.500 metros de senderos e instalaciones de la base, en el que los corredores han completado distintas distancias en función de la categoría. El programa ha incluido carreras plenamente competitivas, que constituyen la prueba central de la jornada, contemplando categorías masculinas y femeninas, así como una de carácter institucional, no competitiva, en la que han participado representantes de todas las instituciones.

Entrega de premios del Cross Ciudad de Córdoba. / BRIGADA GUZMÁN EL BUENO X

La entrega de premios

La entrega de trofeos ha sido presidida por el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz. La presentación y organización ha corrido a cargo del representante del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, Antonio Martín. Ambos han agradecido la participación en la carrera, así como el buen ambiente y la cooperación existente entre todos los organismos e instituciones de la provincia, destacando igualmente el permanente recuerdo que se rinde mediante este evento al Cabo Soria.

La jornada ha finalizado con la tradicional comida de confraternización en la propia Base de Cerro Muriano, en la que se pone de relieve, una vez más, el auténtico espíritu que caracteriza a este evento: el fortalecimiento de los lazos de amistad y colaboración institucional, fomentando la camaradería y, sobre todo, el permanente recuerdo al cabo 1º Soria Toledo, a quien se rinde homenaje en cada edición.