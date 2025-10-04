El Cajasol Ángel Ximénez quiere extender la racha ante el Rebi Cuenca

El Cajasol Ángel Ximénez afronta este domingo su compromiso de la cuarta jornada de la Asobal de balonmano frente al Rebi Cuenca. El partido comenzará a las 12.30 horas y será dirigido por los catalanes Jordi Ausás y Miquel Florenza. Los pontanos llegan ilusionados después de su victoria de la pasada jornada en Ciudad Real. Al mismo tiempo son realistas por las dificultades que entraña el rival. Todo hace pensar que la emoción estará servida hasta el final.

Los dos equipos llegan a este encuentro con los deberes hechos en este inicio de temporada, después de ganar ambos en la pasada jornada. Los conquenses, en su feudo al Logroño (29-28), y los pontanenses en Ciudad Real (27-31). Los de Paco Bustos saben que les tocará sufrir, pues Lidio Jiménez, técnico de los manchegos, lleva prácticamente al límite a su equipo, compitiendo de principio a fin.

Paco Bustos, técnico del Cajasol Ángel Ximénez, ha entrenado con normalidad esta semana, ya que apenas ha sufrido dos bajas, las conocidas del lateral Domingo Luis Mosquera y del primera línea egipcio Ahmed, que siguen con su plan de recuperación. Por lo demás, al último fichaje, el lateral caboverdiano Semedo, se le ve cada día más acoplado. A buen seguro, este domingo dispondrá de muchos más minutos de los que disfrutó en Ciudad Real ante el Caserío.

José Cuenca, en el encuentro de Ciudad Real. / JOSÉ RAMÓN GARCÍA

Un rival con cuatro bajas importantes

Por su parte, el Rebi Cuenca llega a Puente Genil con bajas importantes, ya que el guardameta Dani Arguillas todavía no está disponible, si bien el portugués Tonicher está rindiendo a un gran nivel. Tampoco podrá contar con casi total seguridad con Perbela, un jugador clave en la primera línea. Igualmente no podrán jugar Aldini y Álvaro Martín. Todas son bajas importantes, aunque ya sin ellos fue capaz el Cuenca de ganar al Dicorpebal Logroño La Rioja. Se trata de un equipo con mucha experiencia y el hecho de no llegar a Puente Genil como favorito podría servirle para sorprender a los pontanos.

El Ángel Ximénez ya ha aprendido el camino para remontar un marcador adverso, que es competir de principio a fin. Para vencer al Cuenca deberá mejorar sus porcentajes de lanzamientos, al igual que subir el listón en defensa. El bloque cordobés cuenta con una excelente oportunidad de sumar su segunda victoria consecutiva y la primera en el Alcalde Miguel Salas. El apoyo de la afición resultará vital en la lucha por la victoria.