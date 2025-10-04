Ariadna Carrasco triunfa en una espectacular Carrera de la Mujer

La Carrera de la Mujer Por la Igualdad volvió un año más a las calles de Córdoba. Más de 1.300 participantes reunió este evento del Circuito Provincial de Carreras Populares que organizó con éxito el club Los Califas. La alta demanda de inscripciones provocó que el cupo de dorsales se cubriera varios días antes de la disputa de la carrera. La entidad que preside Antonio Miguel Romero incluso tuvo que abrir un segundo plazo de inscripción, con 200 dorsales disponibles, para atender a una parte de las peticiones que tenía. Las tres primeras posiciones las ocuparon atletas cordobesas. Ariadna Carrasco (Atletismo Cordobés) obtuvo el triunfo, seguida de Yolanda Villalba (Trotasierra) y Ana Araceli Moreno (Indea).

El resultado deportivo fue lo de menos en un evento que desde su primera edición sirve para resaltar el papel de la mujer en el mundo del deporte, tan importante en el mundo actual. Las participantes disfrutaron de una divertida tarde deportiva. El recorrido pasó por varios de los lugares más bellos de la ciudad, un factor más que ayudó a realzar la relevancia que la carrera tiene en el calendario deportivo de la ciudad.

Un recorrido espectacular

La Carrera de la Mujer arrancó junto a las instalaciones del estadio de atletismo El Fontanar. Posteriormente, pasó por el Paseo de La Ribera y las proximidades de la Mezquita-Catedral, antes de encarar el camino de regreso a El Fontanar, en cuyo interior acabó la prueba. Un total de seis kilómetros cubrieron las mujeres y hombres participantes, ya que desde varias ediciones pueden competir también los hombres, si bien no hay trofeos de campeones para ellos. La distancia también la pudieron hacer las deportistas corriendo o andando, pues así lo establece el reglamento. El tiempo acompañó para que la prueba atlética resultara todo un éxito de participación.