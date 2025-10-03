Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala

Pablo Guti y David Fernández estarán con España sub 19 en la final del Europeo

La selección nacional derrota a Ucrania por 7-4 en semifinales y jugará la final contra el ganador del Portugal-Eslovenia

Pablo Guti, a la derecha, celebra un gol con la selección.

Pablo Guti, a la derecha, celebra un gol con la selección. / RFEF

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

España suma y sigue. Cuarto partido en Moldavia, cuarta victoria y cuarta final de un Europeo sub-19. Los de Albert Canillas se impusieron a Ucrania en un duro partido, en el que llegaron a ir por debajo, y estarán de nuevo en el partido de la lucha por el título. Un gran partido colectivo dio la clasificación. Este viernes jugarán la final contra el ganador del Portugal-Eslovenia. El prieguense Pablo Guti –autor ya de cinco goles- y el jugador del Córdoba Futsal B David Fernández forman parte de este equipo.

España entró muy bien en el partido, imponiendo su ritmo y llegando con facilidad a la portería rival. Lahoz y Olivares mandaron los primeros avisos antes de que Pedro, tras una gran jugada colectiva saliendo de la presión, hiciese el 1-0 a los tres minutos. Y poco después David tuvo el segundo en un remate que se le fue al palo.

Las sensaciones eran buenas. Ucrania, eso sí, no bajaba los brazos y esperaba su oportunidad. Esta llegó en un robo de balón de Tsap, que se plantó solo anta Javi Bule, al que superó en el mano a mano. Un tanto que dio confianza a , que tuvo sus mejores minutos. Y se encontró con esa pizca de suerte que hace falta para adelantarse en un balón suelto, tras un disparo del meta Bielimov, que Klimchuk convirtió en el 2-1.

David Fernández, segundo por la izquierda agachado con el dorsal 14, y Pablo Guti, tercero por la izquierda agachado con el dorsal 5, antes de arrancar el encuentro.

David Fernández, segundo por la izquierda agachado con el dorsal 14, y Pablo Guti, tercero por la izquierda agachado con el dorsal 5, antes de arrancar el encuentro. / RFEF

La selección se ve obligada a remontar

Por primera vez en el torneo España iba por debajo en el marcador, pero su respuesta fue rápida. Sólo 30 segundos después del 1-2, Roger empataba tras un pase de Añasco. Y un minuto después, Lahoz volvía a adelantar a los de Albert Canillas picando suavemente el balón ante la salida del meta en una contra que propició él mismo al cortar un remate.

Tras el descanso, España volvió a salir mandando y no tardó en encontrar el gol. Guti, llegando al segundo palo tras un pase de Pedro, mantenía su idilio con el gol (ha marcado en todos los partidos) y ponía la ventaja en dos tantos. Eso no rebajó la intensidad de los de Albert Canillas, que sabían que no podían dejar recuperarse a un equipo tan consistente como el ucraniano. Así llegó el quinto, obra de Olivares tras una gran jugada de Miquel.

La sentencia a la victoria

Aun así, el partido no estaba acabado. A ocho minutos del final, Shpak, con un potente disparo a la escuadra, hacía el 5-3, aunque la respuesta española, de nuevo, no tardó en llegar y Unai devolvió los tres de ventaja empujando en la línea un rechace del portero a un remate de Ruano. Y poco después llegó el séptimo, obra de  en propia puerta al intentar evitar un remate de Jaime.

Noticias relacionadas y más

Ucrania, con poco más de cuatro minutos por delante, solo le quedaba el recurso del juego de cinco. Lo intentó y marcó por medio de Pershyn, pero ya era imposible de remontar la ventaja que daba a España su cuarta final en cuatro Europeos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  3. Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
  4. Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
  5. Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
  6. La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
  7. La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones
  8. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires

La Carrera de la Mujer vuelve con una inscripción récord de 1.300 atletas

La Carrera de la Mujer vuelve con una inscripción récord de 1.300 atletas

El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar la obra de adaptación de la Pérgola como sede municipal de Turismo

El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar la obra de adaptación de la Pérgola como sede municipal de Turismo

Pablo Guti y David Fernández estarán con España sub 19 en la final del Europeo

Pablo Guti y David Fernández estarán con España sub 19 en la final del Europeo

La recogida de dorsales de la Carrera de la Mujer en imágenes

La recogida de dorsales de la Carrera de la Mujer en imágenes

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Estados Unidos lanza un nuevo ataque letal contra una supuesta narcolancha cerca de Venezuela

Estados Unidos lanza un nuevo ataque letal contra una supuesta narcolancha cerca de Venezuela

Sebas Moyano, jugador del Zaragoza: "Sigo viendo al Córdoba CF, tiene un gran bloque, le irá bien"

Sebas Moyano, jugador del Zaragoza: "Sigo viendo al Córdoba CF, tiene un gran bloque, le irá bien"
Tracking Pixel Contents