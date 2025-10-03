Pablo Guti y David Fernández estarán con España sub 19 en la final del Europeo

España suma y sigue. Cuarto partido en Moldavia, cuarta victoria y cuarta final de un Europeo sub-19. Los de Albert Canillas se impusieron a Ucrania en un duro partido, en el que llegaron a ir por debajo, y estarán de nuevo en el partido de la lucha por el título. Un gran partido colectivo dio la clasificación. Este viernes jugarán la final contra el ganador del Portugal-Eslovenia. El prieguense Pablo Guti –autor ya de cinco goles- y el jugador del Córdoba Futsal B David Fernández forman parte de este equipo.

España entró muy bien en el partido, imponiendo su ritmo y llegando con facilidad a la portería rival. Lahoz y Olivares mandaron los primeros avisos antes de que Pedro, tras una gran jugada colectiva saliendo de la presión, hiciese el 1-0 a los tres minutos. Y poco después David tuvo el segundo en un remate que se le fue al palo.

Las sensaciones eran buenas. Ucrania, eso sí, no bajaba los brazos y esperaba su oportunidad. Esta llegó en un robo de balón de Tsap, que se plantó solo anta Javi Bule, al que superó en el mano a mano. Un tanto que dio confianza a , que tuvo sus mejores minutos. Y se encontró con esa pizca de suerte que hace falta para adelantarse en un balón suelto, tras un disparo del meta Bielimov, que Klimchuk convirtió en el 2-1.

David Fernández, segundo por la izquierda agachado con el dorsal 14, y Pablo Guti, tercero por la izquierda agachado con el dorsal 5, antes de arrancar el encuentro. / RFEF

La selección se ve obligada a remontar

Por primera vez en el torneo España iba por debajo en el marcador, pero su respuesta fue rápida. Sólo 30 segundos después del 1-2, Roger empataba tras un pase de Añasco. Y un minuto después, Lahoz volvía a adelantar a los de Albert Canillas picando suavemente el balón ante la salida del meta en una contra que propició él mismo al cortar un remate.

Tras el descanso, España volvió a salir mandando y no tardó en encontrar el gol. Guti, llegando al segundo palo tras un pase de Pedro, mantenía su idilio con el gol (ha marcado en todos los partidos) y ponía la ventaja en dos tantos. Eso no rebajó la intensidad de los de Albert Canillas, que sabían que no podían dejar recuperarse a un equipo tan consistente como el ucraniano. Así llegó el quinto, obra de Olivares tras una gran jugada de Miquel.

La sentencia a la victoria

Aun así, el partido no estaba acabado. A ocho minutos del final, Shpak, con un potente disparo a la escuadra, hacía el 5-3, aunque la respuesta española, de nuevo, no tardó en llegar y Unai devolvió los tres de ventaja empujando en la línea un rechace del portero a un remate de Ruano. Y poco después llegó el séptimo, obra de en propia puerta al intentar evitar un remate de Jaime.

A Ucrania, con poco más de cuatro minutos por delante, solo le quedaba el recurso del juego de cinco. Lo intentó y marcó por medio de Pershyn, pero ya era imposible de remontar la ventaja que daba a España su cuarta final en cuatro Europeos.