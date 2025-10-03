El Imdeco convoca a las federaciones deportivas para elaborar el Plan Director de Instalaciones

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha celebrado dos de los encuentros más relevantes dentro de la fase de participación ciudadana para la elaboración del futuro Plan Director de Instalaciones Deportivas de la ciudad.

Técnicos del Imdeco y la consultora Lídera, responsable del contrato, han mantenido reuniones de trabajo con representantes y responsables de las distintas federaciones deportivas de Córdoba. Para facilitar el diálogo y la reflexión ha organizado dos mesas de trabajo diferenciadas: una con las federaciones de deportes individuales y otra con las de deportes colectivos.

Las federaciones participantes en la mesa de deportes individuales han sido la delegación en Córdoba de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Tiro con Arco, Piragüismo, Motociclismo (sección de motociclismo en circuito y motocross), Vela y Montaña. Federaciones participantes en la mesa de deportes colectivos han sido la delegación en Córdoba de la Federación Andaluza de Pádel, Tenis, Ciclismo, Atletismo, Natación, Voleibol, Baloncesto, Rugby y Balonmano.

Las mesas redondas de trabajo

En un formato de mesa redonda, los responsables federativos han expuesto la evolución y necesidades de cada disciplina, la situación actual de las instalaciones y su uso en la ciudad, así como propuestas de mejora de cara al futuro. El encuentro, ha indicado la teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, “se ha convertido en un espacio de gran valor participativo y de reflexión, en el que poner de manifiesto la importancia del deporte federado como motor del deporte base y competitivo en Córdoba”. Además, ha apuntado la delegada, “los representantes de las federaciones han transmitido su agradecimiento por la oportunidad de formar parte de un proyecto que marcará el futuro del deporte cordobés”.

Tras estas reuniones, el Imdeco convocará a los consejos de distrito con el objetivo de involucrar al mayor número posible de agentes sociales en esta primera fase del proceso. “Con esta iniciativa, el Imdeco continúa dando pasos firmes dentro de su plan estratégico, orientado a ordenar, planificar y mejorar la gestión del organismo autónomo como responsable del deporte.