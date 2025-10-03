Geointegral conquista el Campeonato de Andalucía de Crucero

El barco Geointegral se ha proclamado campeón de Andalucía de Crucero en la modalidad de Circuito 2025 tras la celebración de la Regata Colombina, última prueba puntuable del calendario. Con un total de 128,5 puntos, la tripulación de Juan Ramos Mateos (RCM Sotogrande) ha firmado una temporada brillante y constante en la que solo ha faltado a una de las cinco regatas. Así ha culminado la temporada ganando el título andaluz.

El podio lo han completado el Escuela de Navegación Taboga, de Aurelio Guzmán (RCN Cádiz), que ha cerrado el ranking con 131,5 puntos, y el Mar Amigo, de Basilio Marquínez (CN Sevilla/RCMT Punta Umbría), tercero con 134,5 puntos. Por su parte, el hasta ahora líder provisional, el Solerig VI, de Ignacio de Colmenares (RCM Sotogrande), perdió el liderato al no participar en la Regata Colombina, finalizando en cuarta posición de la general.

La cita onubense ha sido decisiva, no solo para coronar al campeón andaluz, sino también para definir los dos barcos que representarán a Andalucía en el Campeonato de España de Cruceros, que se celebrará en Baiona (Galicia), honor que recaerá en el campeón de Andalucía, el barco Geointegral y en el segundo clasificado, el Escuela de Navegación Taboga.

Un título con recompensa

Con esta victoria, el Geointegral ha inscrito su nombre en el palmarés del campeonato autonómico. Los responsables recibirán el reconocimiento de la Federación Andaluza de Vela en el transcurso de su Gala Anual, que se celebrará en la primavera del 2026.